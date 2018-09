Bosch will in China fertigen

Wetzlar (red). Bosch Thermotechnik, Deutschland, und Midea Commercial Air-Conditioner Division (Midea CAC), China, planen die Gründung eines Joint Ventures zur Fertigung von Variable Refrigerant Flow (VRF)-Systemen in China für den globalen HVAC-Markt (Heizung, Lüftung und Klimatisierung). VRF-Systeme werden für die Heizung und Klimatisierung von gewerblichen Gebäuden mittels variablen Kältemittelflusses eingesetzt. Sitz des Joint Ventures soll eine bestehende Produktionsstätte von Midea in Hefei in der Provinz Anhui werden. Der Start der Fertigung mit rund 100 Mitarbeitern im ersten Jahr ist für Januar 2016 geplant. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der aufsichtsbehördlichen Genehmigungen. Über die finanziellen Details des Vorhabens wurde Stillschweigen vereinbart.