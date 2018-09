Brennstoffzellen liefern gute Werte

Ortmann ist verantwortlich für Außenangelegenheiten, Regierungs- und Politikbeziehungen sowie Verbandsarbeit des Unternehmens. Er referierte vor Vertretern des "Wetzlar Network", dem Industrienetzwerk für die Bereiche Optik, Elektronik und Mechanik. Es zielt darauf ab, den regionalen Wirtschaftsraum zu stärken.

In regelmäßigen Abständen lädt Netzwerk-Manager Ralf Niggemann zu Unternehmerabenden ein, diesmal trafen sich die Teilnehmer in Ortmanns Privathaus. Der Grund: Ortmann ist nicht nur Experte, sondern auch Endkunde. Vor eineinhalb Jahren hat er Brennstoffzellen in seinen Heizungskeller einbauen lassen. Dabei handelt es sich um ein von der EU unterstütztes Pilotprojekt.

"40 Prozent der Energie verbrauchen wir in Deutschland fürs Wohnen. Der Wärmebedarf des Gebäudebestandes soll bis 2020 um 20 Prozent sinken. Bis 2050 sollen Häuser nahezu klimaneutral sein, also den eigenen Bedarf nur aus erneuerbaren Energien decken", erläuterte Ortmann. "Die Brennstoffzelle ist eine äußerst interessante und zukunftsfähige Technologie für Unternehmen und Privathaushalte", ist sich der Experte sicher. Ortmann hatte viele Zahlen parat zum Energieverbrauch in Deutschland. Fazit: Es müsse ein Umdenken in der Energiepolitik erfolgen, denn die Ressourcen von Erdgas und Erdöl seien endlich. Außerdem müsse etwas getan werden, um die Erderwärmung um zwei Grad aufzuhalten. Heute gehen laut Ortmann noch immer 34 Prozent der Energie auf dem Transportweg verloren. Beim Verbrauch liegen die Gebäude bei einem Anteil von 40 Prozent. Deshalb engagiere sich Bosch Thermotechnik als Weltmarktführer in Sachen Wärme auf diesem Sektor besonders stark. 27 Prozent der Energie würden für Raumwärme eingesetzt, 5,3 Prozent für das Warmwasser.

Stromverbrauch um 80 Prozent gesenkt

Die Bundesregierung will zum einen den Verbrauch der Primärenergie um 50 Prozent senken. Zum anderen sollen die alternativen Energien zum Erreichen der Ziele beitragen.

Das von Bundeskanzlerin Angela Merkel vorgegebene Ziel, dass 2020 eine Million Elektroautos auf deutschen Straßen unterwegs sind, werde wohl nicht erreicht werden können, es sei denn, man rechnet die Hybridwagen dazu, die sowohl Benzin wie auch Strom zur Fortbewegung nutzen können.

Derzeit sollen alle Neubauten energieeffizient errichtet werden. Demnächst könne nur noch klimaneutral gebaut werden. Es sei aber auch der politische Wille, dass bis 2050 alle Altgebäude umgerüstet sind. Die Häuser aus den Baujahren zwischen 1949 und 1979 hätten den höchsten Energieverbrauch.

Schließlich stellte Ortmann die bei ihm eingebaute Technik vor, die eine effiziente Strom- und Wärmeversorgung in einem Gerät ermögliche. Die Brennstoffzelle erzeugt in einem elek­trochemischen Prozess elektrische Energie aus Erdgas und Sauerstoff. Weil die Energie gerade dort erzeugt wird, wo sie gebraucht wird, entstünden keine Transportverluste wie bei der Stromerzeugung in zentralen Kraftwerken.

Bei der Produktion der Geräte kooperiert Bosch Thermotechnik mit dem japanischen Unternehmen Arsin Seiki, einer Tochterfirma von Toyota.

Der Experte machte auf einen geldwerten Vorteil aufmerksam: Derzeit benötige er nur etwa 20 Prozent Strom aus dem öffentlichen Netz, die er mit 30 Cent pro Kilowatt bezahlen muss. Die Brennstoffzelle erzeuge Strom für 5 Cent. Die Anlage hat für einen Haushalt ausreichend einen 140 Liter Wasserspeicher und einen 75 Liter Schichtladespeicher.

Was er im Haushalt nicht verbraucht, speist Ortmann ins öffentliche Netz ein und erhält dafür eine Vergütung.