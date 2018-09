C+P hofft weiter auf die Schiene

Die Straße am Bahnübergang ist in schlechtem Zustand. Bisher scheiterte eine Sanierung an der unklaren Zukunft des Gleisanschlusses. Wenn die jetzt geklärt ist, will Bürgermeister Christoph Felkl mit Vertretern des Landkreises über die Ausbesserung sprechen. (Archivfoto: Adel)