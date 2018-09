C+P investiert 3,5 Millionen Euro

Das Preflex-Parkhaus, ein in Modulbauweise errichtetes Parkdeck, ist gefragt – die Produktion stößt an ihre Grenzen. Schon in der zweiten Aprilhälfte soll deshalb die erste Hälfte der neuen Produktionshalle in Betrieb genommen werden.

Für den zweiten Bauabschnitt wird nach Ostern eine alte Industriehalle abgerissen, „sie hat ein Volumen von 35 000 Quadratmetern“, sagt Jürgen Tesch. Er ist Geschäftsführer der Produktionsbereiche des Bauunternehmens, das die Halle natürlich weitgehend selbst baut und für die restlichen Gewerke Firmen aus der Region beauftragt.

Monat für Monat werden in Breidenbach 750 Tonnen Stahl verarbeitet und verladen

Die erste Hallenhälfte wird zunächst mit einer provisorischen Wand verschlossen, bis der zweite Bauabschnitt fertig ist. Die komplette Halle wird gewaltige 170 Meter lang sein, außerdem 24 Meter breit und zwölf Meter hoch. Bis November sollen die Arbeiten komplett abgeschlossen werden, dann ist auch der zweite Teil der Halle fertig, die direkt an ein bestehendes Produktionsgebäude anschließt. 4000 Quadratmeter Fertigungsfläche werden dann entstanden sein – die Maße sind nötig wegen der großen Stahlkonstruktionen, die gefertigt werden. Zwei in der Halle verbaute Kräne können je 25 Tonnen heben und Teile vor der Halle auf Lastwagen verladen – oder theoretisch auch auf Bahnwaggons. Noch ist unklar, ob die Bahn den Gleisanschluss von C+ P reaktiviert (diese Zeitung berichtete). Monat für Monat werden in Breidenbach 750 Tonnen Stahlteile gefertigt und verladen. Aufgrund der Auftragslage seien schon fünf neue Arbeiter eingestellt worden. „Und wir sind auch weiter auf der Suche nach Fachkräften“, sagt Marketingreferentin Nicole Pfeifer.

Parkdeck kann innerhalb von einem Tag aufgebaut und direkt befahren werden

Für die 30 Mitarbeiter in der Produktion entstehen außerdem neue Sozialräume mit Umkleiden und Duschen. Die alten seien nicht mehr zeitgemäß, sagt Tesch. Zudem wird dieser Mitarbeiterbereich künftig direkt von den Parkplätzen aus erreichbar sein.

Im November vergangenen Jahres hat das C+P mit den Bauarbeiten begonnen und drückt aufs Tempo: Die Auftragsbücher sind voll, die zusätzlichen Kapazitäten werden dringend gebraucht. Das Preflex-Parkhaus, das hauptsächlich am Standort in Breidenbach gefertigt wird, schafft schnell zusätzliche Parkflächen: Es kann innerhalb eines Tages aufgebaut werden, ist dann sofort befahrbar und erweiter- und verkleinerbar.

Auch das Produkt „Global-Home“ – ein Gebäudesystem aus Modulen – ist auf Wachstumskurs. Daneben fertigt das Unternehmen nach wie vor Industriebauten in jeder Größe.

Christmann + Pfeifer fertigt Stahlkonstruktionen auch in Elster (Sachsen-Anhalt) und in Freiberg (Sachsen). Die Gesamtkapazität aller drei Standorte liegt bei 30 000 Tonnen pro Jahr.