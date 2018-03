C+P prüft Reaktivierung des Gleisanschlusses

Breidenbach Die Bausparte von Christmann und Pfeifer (C + P) prüft die Reaktivierung des Gleisanschlusses an ihrer Produktionsstätte in Breidenbach. Entsprechende Überlegungen bestätigte Marketingreferentin Nicole Pfeifer auf Anfrage des Hinterländer Anzeigers. „Es wird derzeit wirtschaftlich und technisch geprüft“, sagte sie. Eine entsprechende Anfrage laufe auch bei der Kurhessenbahn. Ab 2003 gab es auf der Scheldetalbahn keinen Güterverkehr mehr. 2007 wurde zwischen Breidenstein und Breidenbach eine Holz-Verladestelle eingerichtet. Von dort wird unregelmäßig Holz auf dem Schienenweg abtransportiert, die Strecke wird also noch genutzt. Bis die Zukunft des Gleisanschlusses geklärt ist, bleibe der Bahnübergang im holprigen Zustand, berichtete Bürgermeister Christoph Felkl (SPD) während der Bürgerversammlung in Wiesenbach. (mad/Foto: Adel)