CSL Behring steuert auf Rekordüberschuss zu

Marburg Die Halbjahreszahlen des australischen Biopharma-Konzerns CSL Limited (Commonwealth Serum Laboratories), der Mutter von CSL Behring in Marburg, deuten auf ein neues Rekordergebnis hin. Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr des aktuellen Geschäftsjahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum währungsbereinigt um elf Prozent, nämlich von 3,7 Milliarden auf 4,1 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg von 1,2 Milliarden auf 1,6 Milliarden US-Dollar (plus 28 Prozent). Der Nettogewinn nach Steuern stieg laut CSL von 806 Millionen auf 1,055 Milliarden US-Dollar (plus 31 Prozent). Etwa ein Drittel des Konzernumsatzes entfällt nach Firmenangaben auf Produkte aus Marburg. Aufgrund der Entwicklung hat der Konzern seine Gewinnprognose nach oben korrigiert: auf 1,55 bis 1,6 Milliarden US-Dollar. (red)