CSL steigert Gewinn um knapp 30 Prozent

Vergangenes Jahr hatte CSL beim Umsatz die Sieben-Milliarden-Dollar-Marke geknackt – und diesen Wert im nun abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich gesteigert. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 12 Prozent auf knapp 7,7 Milliarden Dollar (6,8 Milliarden Euro).

Auch die weiteren Kennzahlen stiegen im Vergleich zum Vorjahr deutlich: Der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Aufwendungen betrug gut 2,6 Milliarden Dollar, was einem Plus von 29 Prozent entspricht. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg um satte 33 Prozent auf knapp 2,36 Milliarden Dollar. Unterm Strich bleibt ein Nettogewinn von 1,7 Milliarden Dollar – ein Zuwachs um 28 Prozent.

Entsprechend hob der Konzern die Dividende für seine Aktionäre um 26 Prozent auf 1,72 Dollar oder 1,52 Euro an. Paul Perrault, Chef der CSL-Gruppe, sagte, man sei stolz auf das Erreichte. Die starken Ergebnisse seien das Resultat der erfolgreich umgesetzten Geschäftsstrategie und der auf den Patienten fokussierten Arbeit. Das vergangene Jahr sei indes von Rohstoffknappheit – also fehlendem Humanplasma, das aus Blut gewonnen wird – geprägt gewesen, und zwar in der gesamten Pharma-Branche.

Weltweit 206 Sammelzentren

Daher habe CSL Plasma alleine in den USA 27 neue Spendezentren eröffnet, „eine unübertroffene Wachstumsrate in der Branche“, wie Perreault sagte. Weltweit verfüge man nun über 206 Sammelzentren weltweit – acht davon in Deutschland. Vor drei Jahren hatte CSL die Grippe-Sparte von Novartis erworben und in Verbindung mit dem eigenen Grippegeschäft die Tochterfirma „Seqirus“ gegründet.

Nach nur drei Jahren, so Perreault, schreibe das Unternehmen nun erstmals mit einem Gewinn in Höhe von 52 Millionen Dollar (knapp 46 Millionen Euro) schwarze Zahlen. Die Verkaufszahlen des Vierfach-Grippeimpfstoffs sei demnach um 53 Prozent gestiegen – begünstigt auch durch eine langanhaltende Grippewelle auf der gesamten Nordhalbkugel. Im vergangenen Jahr konnte CSL „Haegarda“ auf den Markt bringen – das laut CSL erste und einzige subkutane Medikament zur Behandlung des Hereditären Angioödems, einer seltenen Erbkrankheit, bei der es zu immer wiederkehrenden Schwellungen der Haut, Schleimhäuten und an inneren Organen kommt, die unter Umständen lebensbedrohlich sein können.

Marktabdeckung von 50 Prozent

Dieses wird am Standort Marburg hergestellt – und erreichte in den USA quasi aus dem Stand eine Marktabdeckung von 50 Prozent. Craig Shelanskey, Geschäftsführer von CSL Behring in Marburg, sprach von „hervorragenden Zahlen, und der Standort Marburg spielte dabei wieder eine wichtige Rolle“. Zwar weist die CSL-Gruppe das Einzelergebnis für Marburg nicht gesondert aus. „Aber gerade die Spezialprodukte für seltene Krankheiten repräsentieren Marburg – und die sind stark angestiegen“, sagt Craig Shelanskey.

Entscheidend sei jedoch auch, dass der Konzern zehn Prozent des Kapitals in Forschung und Entwicklung stecke. „Das ist eine Investition in die Zukunft – für unsere Kinder und unsere Enkelkinder“, so Shelanskey. Und natürlich auch dafür, dass Marburg weiterhin eine entscheidende Rolle innerhalb der Gruppe spielen werde. Der Geschäftsführer zollte seinen Mitarbeitern großen Respekt: „Was in Marburg geleistet wurde, habe ich in meinen mehr als 30 Jahren in der Produktion noch nicht erlebt.“

Auch in der Region gehen die Investitionen weiter: Derzeit würden die Unterlagen für den Bauantrag des Logistikzentrums in Lahntal zusammengestellt, im nächsten Sommer soll der Spatenstich erfolgen. Und der Neubau der Basisfraktionierung liege perfekt im Zeitplan. „Das Unternehmen ist für eine erfolgreiche Zukunft strategisch sehr gut aufgestellt“, betont Shelanskey.