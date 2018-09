Ceranfelder in Asien hoch im Kurs

Das Traditionsunternehmen stellt zudem Glaskeramikkochfelder her, die besonders in Asien gefragt sind. Momentan entsteht im Gewerbegebiet „In der Heg“ eine neue Fertigungshalle.

Das „Werk 3“ befindet sich kurz vor der Vollendung. Der neue Standort am Storchweg wurde 2016 erworben. Die neue Fertigungshalle ist 1200 Quadratmeter groß. Sie soll voraussichtlich Ende September mit modernen Maschinen für die Blechbearbeitung ausgestattet werden.

Monat für Monat verarbeitet das Unternehmen 110 Tonnen Edelstahl und 50 Tonnen Stahl

Mit der neuen Halle wächst Koch auch personell. Momentan sind dort 67 Mitarbeiter angestellt. Monatlich werden bei Koch in Ewersbach etwa 110 Tonnen Edelstahlbleche und 50 Tonnen Stahlbleche verarbeitet, außerdem in der Baugruppenmontage rund 25 000 Stücke im Monat hergestellt.

Über 100 Kunden setzen auf die Produkte aus Dietzhölztal. „Wir beliefern vom kleinen Handwerksbetrieb bis zum großen Industrieunternehmen“, sagt Geschäftsführer Arnd Debus. Er arbeitet seit 1989 für das Unternehmen und ist seit zwei Jahren Geschäftsführer. Zu den Kunden zählt beispielsweise auch die Firma Rittal. Koch fertigt Filterlüfter für deren Schaltschränke.

Der Exportanteil der produzierten Waren liegt bei rund zehn Prozent. „Unsere Eigenproduktion sind die Cerankochfelder“, berichtet Debus. Die Glaskeramikkochfelder gibt es als Einbau- und mobile Geräte. Der größte Teil der Kochfelder wird per Luft- und Seefracht nach Asien transportiert. „Es gibt dort einen Vertriebspartner namens ,Koch Asia’, der sie über verschiedene Kanäle verkauft“, erklärt Debus. Die Premiumprodukte seien hauptsächlich in Südkorea gefragt.

Der flexible Maschinenpark und Roboter ermöglichen laut Debus eine effiziente Herstellung der Metallwaren. Die Kunden können ihre gewünschten Produkte stanzen, schneiden, lasern, schweißen, kanten, formen oder ziehen lassen.

Am Stammsitz im „Werk 1“ werden die Bleche hergestellt und mit der sogenannten „Stanz-Nibbel-Laser-Kombimaschine“ in Form gebracht. Die Maschine lasert die Kontur. Danach wird das Blech auf der Abkantpresse abgekantet. Die Presse biegt das Metall in die perfekte Position. So entstehen aus einem Stück Blech etwa eine Schaltschranktür, Wannen, Kisten oder Winkel.

In einer CNC-Roboterstraße wird das Blech gezogen und geschnitten. Anschließend schweißen die Roboter Bolzen an und punkten das Blech präzise. Die Kochgeräte kommen zur Endmontage in das „Werk 2“. Dort befinden sich die Zukaufteile wie Elektronikobjekte. Auch die Verpackung und Palettierung läuft überwiegend automatisch ab.

Kontakt: Koch GmbH & Co. KG, Hauptstraße 177, 35716 Dietzhölztal, (0 27 74) 9 23 60, E-Mail: info(at)koch-metall.com, Internet: www.koch-metall.com.

90 Jahre Koch in Ewersbach

Walter Koch gründete die Firma in der Hauptstraße in Dietzhölztal-Ewersbach im Jahr 1928. Die Gebrüder Koch ließen das Unternehmen 1937 in das Handelsregister eintragen. Damals wurden vor allem Holz- und Kohleherde produziert. Später kamen Gas- und Elektroherde hinzu. 1989 wurde Koch umfirmiert und legte fortan seinen Schwerpunkt auf die Metallverarbeitung. Seitdem ist das Unternehmen auf die Zulieferung von Stahl, Edelstahl, Blechteilen und Baugruppenmontagen sowie Schweißkonstruktionen ausgerichtet. (mtz)