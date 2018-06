Chancen auf Job so gut wie nie

Insgesamt 4 828 Personen waren im Mai arbeitslos gemeldet – somit 30 weniger als vor einem Jahr, 305 oder rund 6 Prozent weniger als im April. „Die Zahlen zeigen: Im Gegensatz zu den Marburgern Kellern ist der Arbeitsmarkt immer noch aufnahmefähig“, spielte Agenturleiter Volker Breustedt auf die Unwetter des Vorabends an.

Spitzenreiter in Punkto Arbeitslosenquote ist weiter das Hinterland mit 3,0 Prozent, was nominell Vollbeschäftigung entspricht. Marburg folgt mit 3,8 Prozent – knapp dahinter liegt Stadtallendorf mit 3,9 Prozent.

„Auffällig ist vor allem, dass es im Vergleich zum Vorjahr 7,6 Prozent weniger Langzeitarbeitslose gibt“, so Breustedt – das entspricht 124 Personen. „Die Zahl zeigt, dass auch die ,Mühsamen und Beladenen‘ durchaus Chancen haben, Arbeit zu finden“, sagt der Agenturchef. Gestiegen ist indes die Zahl der arbeitslosen Ausländer: 146 oder 11,4 Prozent mehr als vor einem Jahr waren ohne Arbeit. Die Gründe seien in der Zuwanderung zu sehen.

Doch auch für Ausländer biete der Markt Chancen, denn: „Die Zahl von Ausländern in sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen ist innerhalb eines Jahres um 673 oder 8,1 Prozent gestiegen – das ist schon ein Pfund“, sagt der Agenturleiter. Neu arbeitslos meldeten sich im Mai 1638 Personen, 267 oder 19,5 Prozent mehr als vor einem Jahr. Im Vergleich zu April 2018 waren es 159 oder 10,8 Prozent mehr.

Gleichzeitig fanden 1941 Personen einen neuen Job und meldeten sich aus der Arbeitslosigkeit ab – 184 oder gut 10 Prozent mehr als vor einem Jahr. Im Vergleich zu April meldeten sich indes 411 oder rund 27 Prozent mehr Personen aus der Arbeitslosigkeit ab.

Im Mai wurden der Arbeitsagentur 713 neue Arbeitsstellen gemeldet, das waren 12 oder rund 2 Prozent mehr als vor einem Jahr und 50 oder 7,5 Prozent mehr als einen Monat zuvor. Im Jahresvergleich sei die Zahl deshalb so gering, „weil die Saison-Beschäftigung in Stadtallendorf dort mit hineinspielt“, erläutert Breustedt. Dort werden vor allem in der Süßwarenindustrie saisonal Kräfte eingestellt – der Stichtag sei ein anderer gewesen.

Derzeit sind demnach 2962 Stellen gemeldet, ein Plus von 489 oder rund 20 Prozent gegenüber Mai vergangenen Jahres. Breustedt verdeutlicht: „Derzeit stehen die Chancen so gut wie selten zuvor, eine neue Arbeitsstelle zu finden.“

Mehr Ausbildung im Hinterland

Wofür er kein Verständnis hat ist, dass sich Menschen krank schreiben lassen, wenn sie eine Einladung von der Agentur bekommen. So habe man rund 1000 Arbeitslose zu einem Termin eingeladen, „bei dem wir nicht nur potenzielle Arbeitgeber vor Ort hatten, sondern auch darüber informieren wollten, welche Weiterbildungen und Qualifizierungen wir fördern“, erläutert er. In der folge seien 283 „gelbe Zettel“, also Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen eingegangen. „Da werden wir jedem einzelnen Fall nachgehen“, kündigte er an. „Wir können nur dann beraten, wenn wir die Menschen sehen – daher muss man sich an die Spielregeln halten“, stellt er klar.

Die Agentur versuche, für die Arbeitslosen „jede Form von sinnvoller Qualifizierung“ anzubieten – „dazu muss man aber auch herkommen“.

Für junge Leute, die eine Ausbildung suchen, stehen die Chancen derzeit ebenfalls extrem gut – vor allem in Hinterland, wo die gemeldeten Stellen im Vergleich zum Vorjahr um 55 oder 17,3 Prozent auf 373 zugenommen hat.

Insgesamt gibt es derzeit 1501 gemeldete Bewerber für Ausbildungsstellen, das sind rund 14 Prozent oder 237 Jugendliche weniger als vor einem Jahr. Parallel dazu sind bis jetzt 1529 Berufsausbildungsstellen gemeldet worden – 12 weniger als ein Jahr zuvor.

„Rechnerisch kommen derzeit auf jeden Bewerber 1,02 Stellen – rechnerisch würde es also aufgehen“, sagt Breustedt. Dennoch gebe es zurzeit 698 nicht versorgte Bewerber und 674 unbesetzte Ausbildungsstellen im Landkreis.