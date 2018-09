Den passenden Schuh finden

„Dank unserer Kunden ist unser Beruf einfach immer abwechslungsreich. Bedienen, Beraten, Informieren – das ist bei uns immer noch etwas Besonderes. Wir arbeiten in einem Familienunternehmen, da kennen wir sehr viele Kunden persönlich. Das ist nicht wie in der Großstadt, wo Schuhverkäufer keine Zeit mehr für die Beratung von Kunden haben. Bei uns steht der Kunde im Vordergrund“, erzählen Kirsten Eufinger und Aline Schäfer.

„Wir haben alle die gleichen Aufgaben“

Der Kunde sei zwar der Mittelpunkt ihres Berufs, aber noch nicht alles. Weitere Aufgaben sind die Umgestaltung des Ladens, einmal von Frühling-/Sommer-Mode zu Herbst/Winter-Mode und wieder zurück, ein- bis zweimal im Jahr das Lager setzen und selbst Bestellungen tätigen. Dazu komme noch die Zusammenarbeit mit dem hauseigenen Orthopädieschuhmachermeister Marco Autenrieth. Einlagen können direkt vor Ort angepasst werden. Wichtige Eigenschaften für Schuhverkäufer seien Freundlichkeit, Leidenschaft, Fachwissen, das man in der dreijährigen Ausbildung erlangt, Kommunikationsfähigkeit, eine gute Menschenkenntnis, Selbstständigkeit, Lust, neue Erfahrungen zu sammeln und ganz wichtig: Verständnis, Geduld und Offenheit gegenüber Kunden. „Jeder Kunde kommt mit einem anderen Anliegen und anderen Vorstellungen zu uns. Unsere Aufgabe ist es, den Kunden bestmöglich nach genau diesen Anliegen und Vorstellungen zu beraten. Manchmal dauert es fünf Minuten, manchmal eine Stunde, aber genau das ist das Schöne“, erzählt Kirsten Eufinger, die seit sechs Jahren beim Schuhhaus Bleul arbeitet. Aline Schäfer ist seit elf Jahren dabei.

Im Villmarer Schuhhaus gibt es keine Spezialisierung: „Wir haben alle die gleichen Aufgaben. So können wir uns immer gegenseitig zuarbeiten beziehungsweise wir arbeiten Hand in Hand“, erklärt Kirsten Eufinger. Und ihre Kollegin Aline Schäfer stimmt ihr zu: „Das Arbeitsklima ist einfach super. Wenn viele Frauen zusammenarbeiten, kommt es ja öfter mal zu Sticheleien, aber ich kann ehrlich sagen, dass so etwas bei uns noch nicht vorkam.“ (hah)