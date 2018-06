Der erste Schritt zur Banken-Fusion

Am Mittwoch- und Donnerstagabend stehen die nächsten beiden Schritte an. Dann entscheiden die Vertreter der beiden anderen Banken in Eibelshausen und in Biedenkopf über das Zustandekommen der neuen VR Bank Lahn-Dill.

In Dillenburg tagten die in der Vergangenheit gewählten Vertreter der knapp 20 000 Volksbank-Mitglieder. In der Versammlung im Haus der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) stimmten 116 von 117 Vertretern für die Fusion, einer enthielt sich.

Aufsichtsratsvorsitzender Sven-Michael Wolf berichtete, im ersten Quartal 2017 habe der Vorstand über die Fusions-Idee informiert. Der Aufsichtsrat sei zunächst skeptisch gewesen, denn es sei eine gewaltige Herausforderung. „Heute ist der Aufsichtsrat und heute bin ichpersönlich überzeugt, dass es der richtige Weg ist.“ Wolf bat die Vertreter um Zustimmung: „Lasst uns diesen Weg gemeinsam gehen.“

Der Vorstandssprecher der Volksbank Dill, Ralph-Uwe Orth, sprach von einem „wegweisenden Tag“. Er berichtete, dass auch die Volksbank Dill über 150 Jahre hinweg aus der Fusion von ursprünglich 74 kleinen Genossenschaften hervorgegangen sei. Er erklärte auch, dass sich der Vorstand von der jetzigen Fusion Kosteneinsparungen von jährlich 1,8 Millionen Euro verspreche. Und dass die Digitalisierung viel von den Banken fordern und sie viel Geld kosten werde. Orth: „Die Zeit ist reif für eine konsequente Weiterentwicklung der Kreditgenossenschaften in unserer Region.“

Zuvor war Orth auf Missstimmungen im Hintergrund der Fusion eingegangen.

Banken sollten sich auf der Kostenseite wappnen und gewaltig in die Digitalisierung investieren

Diese Zeitung hatte am Samstag berichtet, dass es Streit gab; dass Orth Betriebsräte gedrängt habe, sich bei der Beratung zu dem Fusionsvertrag auf einen Rechtsanwalt zu einigen. Und dass er einen anderen Rechtsbeistand vorgeschlagen habe als von Betriebsräten ursprünglich gewünscht. Am Dienstagabend sah Orth bei den Informanten dieser Zeitung eine Parallele zu den deutschen Fußball-Nationalspielern Gündogan und Özil, die kürzlich für Aufsehen gesorgt hatten, als sie dem türkischen Präsidenten Erdogan Trikots schenkten. Orth sagte: „Die Hand, die einen füttert, beißt man nicht.“Auch Aufsichtsratsvorsitzender Wolf bezog dazu Stellung und sagte: „Wenn drei Banken fusionieren und kein Geknistere da wäre, wäre es merkwürdig.“

Ein Vertreter wollte wissen, wie man sicher sein könne, dass wegen der Fusion tatsächlich keine Mitarbeiter entlassen würden. Orth: „Ich darf Ihnen versichern, wir werden das, was wir im Verschmelzungsvertrag vereinbart haben, auch konkret so umsetzen.“ In dem Vertrag steht, dass die neue Bank alle Arbeitsverhältnisse übernimmt. Da jedoch Abteilungen an unterschiedlichen Standorten im Gebiet der neuen Bank konzentriert werden sollen, seien Versetzungen der Mitarbeiter nötig. Sollte es dabei durch längere Wegstrecken zu Härtefällen kommen, „werden wir Lösungen finden; wir erwarten die Vorschläge der Betriebsräte“.

Uwe Fröhlich, früherer Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken und jetziger Generalbevollmächtigter der DZ-Bank, war Gastredner in Dillenburg, er sollte einen Impuls zur Dreier-Fusion geben. Fröhlich fragte: „Warum wird so etwas angestrengt, wo doch alles so schön in Ordnung ist?“ Seine Antwort: „Wir brauchen dauerhaft wirtschaftlichen Erfolg.“ Dafür müssten sich die Banken auf der Kostenseite wappnen und gewaltig in die Digitalisierung investieren. Zum anderen müssten aber auch der Bezug zur Region und die Nähe zu den Menschen gewahrt bleiben. Dafür sei die Fusion das richtige Projekt.

Die VR Bank Lahn-Dill

- Die Fusion ist rückwirkend zum 1. Januar 2018 geplant.

- Sitz der neuen Bank soll in Dillenburg sein.

- Alle bestehenden Arbeitsverhältnisse sollen übernommen werden. Fusionsbedingte Kündigungen sind nicht geplant, jedoch Versetzungen wegen der Konzentration von Abteilungen an verschiedenen Standorten.

- Der neue Vorstand hat zunächst sieben Mitglieder, nämlich die bisherigen Vorstände der drei Banken: Ralph-Uwe Orth (56), Armin Wickel (59, beide Dillenburg), Christof Schwehn (59), Klaus Dieter Theis (61, beide Herborn-Eschenburg), Steffen Simmer (45), Klaus Königs (50) und Wolfgang Brühl (59, alle Biedenkopf-Gladenbach). Bis 2024 soll der Vorstand durch altersbedingtes Ausscheiden auf drei Personen verringert werden.

- Vorstandssprecher für das Jahr 2018 soll Wolfgang Brühl werden, sein Stellvertreter Ralph-Uwe Orth. Ab 2019 soll Orth Vorstandssprecher werden und Klaus Königs sein Stellvertreter. (jli)

Das kostet die Fusion

- Kosten: Nach Angaben von Volksbank-Dill-Vorstand Ralph-Uwe Orth kostet die Fusion der drei Banken insgesamt etwa 1,5 Millionen Euro: zirka 600 000 Euro für die „technische Fusion“, zirka 600 000 Euro Grunderwerbsteuer, zirka 125 000 Euro Notar- und Gerichtsgebühren, zirka 100 000 Euro Beratungskosten sowie zirka 100 000 Euro sonstige Kosten.

- Einsparungen: Erwartet werden durch die Fusion Einsparungen und Synergien von jährlich etwa 1,8 Millionen Euro. (jli)