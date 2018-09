Der größte Sehtest der Welt

Das im Juni 2015 eingeweihte prägnante Gebäude der Oculus Optikgeräte GmbH mit seinen Ringen an der Fassade hat wohl fast jeder aus der Ferne schon einmal gesehen. Dafür erhielt Oculus vom Rekord-Institut für Deutschland jetzt den offiziellen Weltrekordtitel: An der 15 Meter hohen und 68 langen Wand des Logistikzentrums ist die mit 1020 Quadratmetern weltweit größte Sehtesttafel mit Landolt-Ringen zu sehen.

Die Geschäftsführung und die 350 Mitarbeiter des vor über 120 Jahren geründeten Optikunternehmens, einer der weltweit führenden Hersteller von augendiagnostischen Geräten, sind stolz auf den Rekord. Geschäftsführer Rainer Kirchhübel: „Wir freuen uns, den Weltrekord in unsere Optikstadt Wetzlar geholt zu haben. Wir sind sehr stolz darauf. Die Optikstadt hat nun eine weitere Attraktion mehr zu bieten.“

Der größte von Oculus präsentierte Landolt-Ring hat einen Durchmesser von 3,607 Meter, gerechnet auf eine Distanz von 1550 Meter entspricht dies einer Sehschärfe von zirka 0,63 – umgangsprachlich auch mit 63 Prozent angegeben.

Aussichtspunkt in 1550 Metern Entfernung soll künftig für einen freien Blick auf die Landolt-Ringe sorgen

In den weiteren Zeilen können auch kleine Landolt-Ringe mit einer Sehleistung von bis zu 200 Prozent geprüft werden. Damit eine Reihe als „gelesen“ gilt, müssen die Öffnungen von mindestens drei der fünf Ringe pro Reihe erkannt werden. Für den Führerschein Pkw Klasse B beispielsweise muss mit beiden Augen zusammen eine Sehleistung von 50 Prozent erreicht werden: Also eine Reihe, deren Ringe noch größer wären als die größten Oculus-Ringe.

Dass die kleinsten Landolt-Ringe in der untersten Reihe bislang aus der Distanz womöglich nicht erkannt werden, hat nichts mit einer vermeintlichen Sehschwäche zu tun. Zwar wäre dafür eine außergewöhnlich hohe Sehleistung erforderlich, doch es liegt an der umliegenden Bebauung, dass eine komplett freie Sicht nicht möglich ist. In naher Zukunft soll deshalb in der Nähe des Modellflugplatzes Lahntal-Dutenhofen ein Aussichtspunkt errichtet werden, von dem aus jeder seine Sehkraft überprüfen kann. Die Möglichkeit des freiwilligen und anonymen Sehtests hat laut Oculus Vorteile: Niemand müsse im Anschluss mit amtlichen Folgen rechnen. Doch wer beispielsweise nicht einmal den größten Landolt-Ring erkennen kann, werde sicherlich die Beratung eines Augenoptikers oder Augenarztes in Anspruch nehmen.

Zu den Kunden von Oculus zählen unter anderem Augenoptiker in über 80 Ländern. Die Geschäfte laufen gut. Die Medizintechnik boomt im zehnten Jahr in Folge, allein in Deutschland werden jährlich 11,5 Millionen Brillen verkauft. Und womöglich werden es künftig durch den weltgrößten Sehtest in Dutenhofen noch ein paar mehr.