Die Milliardenmarke ist zum Greifen nah

Bosbach, mittlerweile Privatmann, berichtete in überzeugender wie launiger Manier aus seinem Leben und beleuchtete die aktuelle politische Lage in der Republik.

Zuvor beschäftigten sich die beiden Vorstände Rainer Schäfer-Prößer und Henry Koch, der Aufsichtsrat, dessen Vorsitzender Volker Kreiling die Versammlung leitete, und die Vertreter von mehr als 10 000 Mitgliedern und Anteilseignern mit der Geschäftsbilanz 2017.

Die Volksbank Heuchelheim habe sich laut Koch als regionales Kreditinstitut positioniert und etabliert. Die Bank verspricht ihren Kunden auch weiterhin garantierte Erreichbarkeit „in der Fläche“.

Schäfer-Prößer erläuterte die Entwicklung der Bank im vergangenen Jahr. Dabei hob er hervor, dass es gelungen sei, die Lücke, für die ein weiter sinkendes Zinsergebnis sorgt, durch verbesserte Provisions- und Mieterträge abzumildern. Das Kundenkreditgeschäft stieg überdurchschnittlich um zehn Millionen Euro, und das betreute Kundenvolumen steht mit 970 Millionen Euro vor der historischen Milliarden-Marke. Die Vertreterversammlung beschloss eine Dividendenausschüttung von sechs Prozent.

Die Aufsichtsratsmitglieder Edgar Brück (Großaltenstädten) und Walter Jany (Kinzenbach) wurden nach 35 beziehungsweise mehr als 20 Jahren aus Altersgründen aus dem Gremium entlassen und vom Genossenschaftsverband geehrt. Marita Jakob-Müller (Hohenahr) und Frank Pauly (Heuchelheim) wurden in das Aufsichtsgremium gewählt.

„Wenn Sie in Berlin fröhlich sind, machen Sie sich schon verdächtig – in Bonn war das anders.“ Oder: „Politik wird nicht besser, wenn die Politiker schlecht gelaunt sind.“ Mit solchen und anderen Äußerungen nahm Wolfgang Bosbach sein Publikum sofort für sich ein. Das fiel der rheinischen Frohnatur nicht schwer, der sich selbst als „in der Lebensführung 100 Prozent Rheinländer und in der Arbeitsauffassung 100 Prozent Preuße“ beschrieb. Und sich als Rheinländer mit hessischem Blut in den Adern offenbarte, denn seine mittlerweile 90 Jahre alte Mutter stammt aus Wetzlar.

Bosbach hob die große politische Stabilität hervor – mit nur drei Kanzlern in den vergangenen 35 Jahren. Grund: Deutschland habe immer „Maß und Mitte“ gehalten, wodurch Extreme bisher nie eine Chance hatten. Allerdings verändere sich die Lage. Sorge bereite ihm das zunehmende Misstrauen der Menschen in die Parteien. Nur noch 1,8 Prozent der Deutschen seien Mitglied in irgend einer Partei. „Ein trauriger Befund, weil dieser auch die Frage nach dem Vertrauen aufwirft.“

Wolfgang Bosbach: „Die großen Player sitzen längst woanders“

Im Blick auf Europa sprach Bosbach von „Marginalisierung“. 1996 lebten in den 28 Ländern der heutigen EU 550 Millionen Einwohner, ebenso viele wie heute, fast sechs Jahrzehnte später. Die Weltbevölkerung dagegen sei zwischen 1961 und 2018 von 2,5 auf über sieben Milliarden Menschen gestiegen. „Die großen Player sitzen längst woanders“, sagte er. Deutschland und Europa unterschätzten das Ausmaß des globalen Wandels. Ein Beispiel: In der Zeit, in der der neue Berliner Flughafen geplant und bis heute nicht vollendet ist, seien alleine in China 200 Flughäfen gebaut worden.

Bezüglich des Themas Flüchtlinge sind für Bosbach wirkungsvolle Grenzkontrollen unabdingbar. Es könne nicht sein, dass das Asylgesuch an der Grenze den Ausweis ersetzt. 2015 habe Deutschland 55 Prozent aller Flüchtlinge, die nach Europa kamen, aufgenommen. In 2016 und 2017 jeweils 35 Prozent. Sieben EU-Länder aber hätten nicht einmal 1000 Flüchtlinge aufgenommen. Diese Länder kassieren aber die höchsten direkten Zuwendungen aus der EU-Kasse. „Das ist keine Solidarität“, so Bosbach klar.

Fazit des Mutmachers Wolfgang Bosbach: „Bei allen Problemen können wir dankbar sein, in Deutschland leben zu dürfen.“ (ew)