Die Neuen in  der Vitos Klinik

Privatdozent Dr. med. Dieter Schoepf übernimmt ab dem 1. September als Klinikdirektor die Leitung der Vitos Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Hadamar und Weilmünster. Matthias Schulz wird neuer Krankenpflegedirektor des Vitos Klinikum Weil-Lahn und beginnt bereits am 1. August seine neue Tätigkeit.

Schoepf wechselt von der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Bonn zu Vitos. In Bonn war er seit 1998 tätig und erlangte dort 2002 die Facharztanerkennung. Er fungierte zunächst als Oberarzt, dann ab 2008 als leitender Oberarzt. Schließlich habilitierte der Facharzt 2016 an der Universität Bonn.

Der künftige Klinikdirektor verfügt über profunde, klinisch breitgefächerte fachliche Kenntnisse und Erfahrungen. Seinen klinischen Schwerpunkt hat er unter anderem im Bereich der affektiven Störungen. Seit 2011 wird Dieter Schoepf in der Focus-Ärzteliste als Spezialist für Depressionen und bipolare Störungen als einer der Top-Mediziner Deutschlands aufgeführt. Wissenschaftlich ist der Experte gut vernetzt und ein gefragter Dozent und Ausbilder. Er tritt die Nachfolge von Dr. Matthias Bender an, der Ende vergangenen Jahres zu einer anderen Vitos Gesellschaft gewechselt hat. Schoepf löst Dr. Gundula Rippen ab, die derzeit die Klinik kommissarisch leitet.

Leitungserfahrung und fachliche Expertise

Matthias Schulz folgt in seiner Position Stefan Boy, der das Klinikum auf eigenen Wunsch verlassen hat, um künftig in der afrikanischen Entwicklungshilfe tätig zu sein. Der Pflegefachmann verfügt über umfangreiche Leitungserfahrung und eine hohe fachliche Expertise. Er war unter anderem als Pflegedirektor für die Lahn-Dill-Kliniken in Wetzlar und das St.-Georg-Klinikum in Eisenach tätig.

Der gebürtige Herborner ist seit Oktober 2015 Krankenpflegedirektor der Vitos Orthopädischen Klinik Kassel und kennt sowohl die mittelhessische Region als auch den Vitos Konzern gut. (red)