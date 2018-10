Die strahlenden Sterne auf dieser Welt

Eine Kleiderstange mit Stofftüchern fällt beim Betreten des Raumes im Berufsinformationszentrum der Arbeitsagentur in Limburg ins Auge. Die blauen, grünen, gelben, silbernen und goldenen Stoffe stehen im Kontrast zu den grauen Wänden und Tischen des Seminarraums. Vor der Tafel ist ein Flipchart aufgebaut, darauf sind unterschiedliche Figurtypen abgebildet. In einem riesigen Metallkoffer liegen rote Highheels und auf dem Schreibtisch stapeln sich allerlei Schminkutensilien.

Barbara Ehlert, Image-, Farb- und Stilberaterin, hat einen Teil ihres Equipments aufgebaut, um während des auf drei Stunden angelegten Seminars ihre Anregungen und Tipps tastend und sehend präsentieren zu können. An der Stilberatung, die von der Agentur für Arbeit Limburg-Wetzlar angeboten wird, dürfen Frauen aller Alters- und Berufsgruppen, die erwerbstätig sind oder es werden wollen, teilnehmen. Die Expertin möchte mit den Frauen ein passendes Outfit entwickeln. Auch bei individuellen Problemzonen – oder trotz.

Barbara Ehlert: „Blau ist das neue Schwarz. Es passt heutzutage fast immer besser“

Sechs Frauen sitzen an den Tischen, die jüngste ist 19 und die älteste 53 Jahre alt. Die meisten von ihnen wollen sich beruflich verändern oder neu orientieren. Für die Jüngste, die mit ihrer Familie aus Somalia nach Deutschland gekommen ist, steht der Einstieg ins Berufsleben an.

Doch die Frauen unterscheiden sich nicht nur bezüglich ihres Alters: Sie haben auch unterschiedliche Kleidungsstile und Körperformen. Barrieren sind dennoch keine zu spüren. Die Frauen duzen sich gleich. Sie wollen in dem geschützen Raum, wie sie es nennen, aber nur beim Vornamen bleiben.

Da sind die beiden Afrikanerinnen Furksan (19 Jahre alt) und ihre Freundin Naeema (23). Sie tragen beide Kopftuch und lange Mäntel. Beide haben eine weibliche Figur. Barbara (53) ist in ihren Sportklamotten gekommen. Das untersteicht ihren schlanken, fast schon androgynen Körper. Ihre Sitznachbarin, die 45-jährige Iris, bezeichnet Barbara Ehlert als klein und kräftig. Eher groß und weiblich bis kräftig seien dagegen Silke (49) und die 52-jährige Andrea.

Die Fragen, die sie an die Seminarleiterin haben, sprudeln aus ihnen heraus: „Wie soll ich mich zum Bewerbungsgespräch anziehen?“, „Wie kann ich meinen Stil verbessern?“, „Welche Farben passen zu mir?“, „Wie wirke ich auf andere?“, „Wie kann ich meine Klamotten passend kombinieren?“

Barbara Ehlert lächelt die Frauen an. Auf den ersten Blick wird klar: Diese Frau versteht ihr Handwerk. Sie trägt Shirt, Jacke, Jeans und Schuhe in einem Blauton. Mit ihren blonden Haaren, den strahlenden Augen, ihrer schlanken Figur und ihrem gepflegten Äußeren schätzt man sie auf höchstens Anfang 50.

Sogleich bittet die Stylistin eine Teilnehmerin nach der anderen nach vorn. An dem großen Spiegel, den die Berlinerin aufgebaut hat, ermittelt sie den jeweiligen Hauttyp der Frauen.

„Es gibt einen kühlen und einen warmen Hautunterton“, sagt Barbara Ehlert. „Bei einem kühlen Unterton sollte man eher kühle Farben tragen, bei einem warmen eher warme Farben.“ Blautöne zählen zum Beispiel zu den kühlen Farben. Herbsttöne wie Khaki und ein helles Orange zu den warmen.

„Blau ist das neue Schwarz“, findet die Farbberaterin. „Es passt heutzutage fast immer besser.“ Ein Problem für die 45-jährige Iris, sie mag Blau nicht. Mit ihren hellen Haaren und der gold umrandeten Brille sollte sie dennoch bei maritimen Farben bleiben, so der Rat der Expertin: „Die Farbe Milka steht dir gut. Oder Grün. Das ist besser als Grau, was zu dröge wirkt.“

Frauen, die etwas kräftiger seien, sollten lieber dunkle Hosen tragen als helle. Die beigefarbene Jeans von Iris findet die Stylistin nicht so vorteilhaft. Das Shirt, das die 45-Jährige trägt, sei ebenfalls zu hell und zudem zu klein gemustert. „Korpulente Frauen sollten keine kleinen Muster und auch keine Musterstrümpfe anziehen“, sagt Barbara Ehlert, die auch von Querstreifen nichts hält: „Alles, was quer ist, macht breiter.“

Gut findet die Expertin dagegen die Armlänge des Shirts von Iris: Es hat Dreiviertelarm. Zudem rät sie ihr, längere Shirts zu tragen und Strickjacken in A-Form, die die Hüften, den Po und kräftige Oberschenkel umspielen. Tapfer verspricht Iris, die Tipps umzusetzen.

„Du bist eine junge bunte Frau“, sagt die Stylistin zu Furksan, die in traditioneller Kleidung ihres Heimatlandes gekommen ist. „Zu dir passen warme und intensive Farben: sonniges Gelb, Pink, Grün, aber auch Gold.“ Die 19-Jährige lächelt. „Gold finde ich super.“ Doch Barbara Ehlert experimentiert weiter mit ihren Stofftüchern. Auch die kalten Farben gefallen ihr an der jungen Afrikanerin. „Ich könnte mir eine Mischung aus kalten und warmen Farben vorstellen.“ Gegen die Schüchternheit der jungen Frau hat die 63-Jährige einen Tipp parat: „Als Übung solltest du dich vor den Spiegel stellen und dich fünf Minuten lang anschauen.“

Bei der 23 Jahre alten Naeema ist sich die Expertin schnell sicher: „Du musst frische Farben tragen und dein schönes Gesicht zeigen.“

Doch es gebe auch andere Situationen: „Manchmal könnte ich zwei Stunden mit den Farben probieren, bis es perfekt ist“, sagt Barbara Ehlert: „Und wenn ich das richtige Ergebnis habe, bekomme ich Gänsehaut am ganzen Körper.“

Doch so viel Zeit hat die Stylistin heute nicht. Jede der Frauen möchte noch drankommen, um ihre individuellen Fragen beantwortet zu bekommen. So wie die 52-jährige Andrea. Sie ist extra aus Wetzlar angereist, weil sie Barbara Ehlert bereits aus einem Seminar kennt. Die Wetzlarerin erzählt, dass sie seitdem gezielter einkaufe. „Ich habe auch nicht mehr so viele Fehlkäufe“, berichtet sie. „Ich finde aber, dass ich meine Kleidung nicht gut kombinieren kann.“

Die Stylistin rät der 52-Jährigen: „Weniger ist mehr. Wenn du vor dem Spiegel stehst, schau, ob noch etwas weg kann.“ Zu ihrem lockigen, langen, braunen Haar trägt Andrea große, auffällige Ohrringe, einen Nasenring, eine Statementkette und ein türkises Halstuch. Zu viel, sagt die Expertin. „Lege den Fokus nur auf bestimmte Bereiche, trage entweder eine Halskette oder Ohrringe.“ Auch die buntgeblümte Sommerhose gefällt der Fachfrau nicht. Sie sagt es mit den Worten des Modedesigners Guido Maria Kretschmer: „Die Hose tut nichts für dich, Andrea.“

Zudem rät die Stylistin: „Tragt hohe Schuhe.“ Die Teilnehmerinnen sollen sich ein Beispiel an den New Yorkerinnen nehmen, die den Weg zur Arbeit in Turnschuhen zurücklegen, im Büro aber Highheels tragen. „Habt immer Schuhe zum Wechseln dabei.“ Ein kurzer Auftritt für die roten Pumps.

An Andrea gewandt sagt die Expertin: „Du könntest auch gut Kleider und Röcke tragen.“ Auch Furksan findet diese Idee gut. Sie sagt: „Kleider sind besser, wenn man ein bisschen fett ist.“ Lachend stimmen ihr die Frauen zu.

Wer die Tipps der Expertin vertiefen möchte, den besucht Barbara Ehlert zu Hause. Dann wird der Kleiderschrank durchforstet und sie hilft beim Kombinieren. Etwa 160 Euro kostet die private Beratung.

Die Teilnehmerinnen des Seminars müssen dagegen nicht in die eigene Tasche greifen. Die Agentur für Arbeit bietet diese Kurse, die speziell für Frauen gedacht sind, die wieder in den Beruf einsteigen oder sich beruflich verändern möchten, kostenlos an.

Der sportlichen Barbara bestätigt die Expertin, dass sie kräftige und klare Farben tragen könne. „Farbe hebt“, sagt die Stylistin. „Du kannst sogar in die Neonschiene gehen.“ Die 53-Jährige freut es: „Das finde ich toll, denn ich will Farbe in mein Leben bringen.“

Die 49-jährige Silke benötigt ein Abendkleid und will den Rat der Expertin. Diese empfiehlt ein Etui-Kleid in einem Dunkelblau. „Achte darauf, dass das Kleid einen V-Ausschnitt hat“, sagt Barbara Ehlert. „Und nicht vergessen: Immer schön den Busen hochschnallen.“

Doch die Expertin hat noch viel mehr Tipps und Tricks für die Teilnehmerinnen: „Pflege, und zwar von Kopf bis Fuß, ist wichtig. Die Devise lautet: cremen, cremen, cremen. Und denkt auch an eure Lippen. Macht euch beim Fernsehen eine Quarkmaske. Doch auch eine aus Avocado ist toll, ihr Fett zieht schnell ein. Esst nicht so viel Süßes, raucht nicht und trinkt nicht so viel Alkohol. Aber auch die Seele will genährt werden mit schönen Dingen. Bleibt neugierig und mögt euch selbst. Dann empfindet ihr Freude, wenn ihr in den Spiegel schaut. Und vergesst nicht: Ihr seid die strahlenden Sterne auf dieser Welt.“

Alle Teilnehmerinnen sind begeistert von der „liebevoll schonungslosen“ Beratung

Nach dreieinhalb Stunden ist das Schlusswort der Expertin gesprochen. Ein bisschen hat sie die Zeit vergessen und um gute 30 Minuten überzogen, aber das war für einen guten Zweck. Die Teilnehmerinnen sind begeistert. Alle würden das Seminar ihren Freundinnen empfehlen. Es sei bereichernd, sind sie sich einig, auch – oder gerade weil – Barbara Ehlert so „liebevoll schonungslos“ ist.

Jede Teilnehmerin verabschiedet sich persönlich bei der Stylistin. Drückt ihr die Hand, spricht einige Dankesworte und verlässt den Raum mit einem Lächeln. Als alle gegangen sind, räumt Barbara Ehlert das Flipchart weg, sammelt die Schminke ein, rafft die bunten Tücher zusammen und legt alles in den Koffer. Die roten Highheels sind wieder in Gesellschaft.

Vortragsreihen für Frauen aller Alters- und Berufsgruppen

Iris Angrick ist Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt bei der Agentur für Arbeit Limburg-Wetzlar. „Ziel ist es, das Ungleichgewicht am Arbeitsmarkt zu vermeiden“, sagt sie. „Deshalb kümmere ich mich viel um Frauen, denn sie sind eher von Langzeitarbeitslosigkeit bedroht.“ Sie unterstützt die Frauen, damit sie Familie und Beruf besser vereinbaren können. Seminare und andere Maßnahmen werden aus diesem Grund nur für Frauen angeboten.

So wie zum Beispiel die Informationsveranstaltungen „Biz und Donna“. Mit der Vortragsreihe sollen Frauen aller Alters- und Berufsgruppen angesprochen werden, die erwerbstätig sind oder sein wollen. In den Seminaren erhalten die Teilnehmerinnen Tipps und Informationen zu Themen aus der Arbeits- und Berufswelt. Die Teilnahme ist kostenlos und die Teilnehmerplätze sind meist nicht limitiert. Frauen, die nicht bei der Arbeitsagentur oder dem Jobcenter gemeldet sind, können ebenfalls teilnehmen. Eine Voranmeldung per E-Mail ist erforderlich.

Eine kleine Auswahl der nächsten Angebote: „Frauen und Rente: Wie bin ich abgesichert?“ am 9. November in Wetzlar; „Energie sparen? – Ja, bitte! Mein persönlicher Umgang mit der Zeit“ am 31. Oktober in Limburg; „Gespräche konstruktiv führen“ am 12. Dezember in Limburg.

„Ein weiteres Projekt heißt Comeback und ist ein virtuelles Klassenzimmer“, berichtet Iris Angrick. „Dabei werden Lerninhalte zu Hause am Laptop vermittelt.“ Start ist der 15. Oktober. Bis zu acht Frauen können teilnehmen. Zielgruppe sind Frauen, die nach einer längeren Erwerbspause eine berufliche Neuorientierung benötigen. Inhalte: Profiling, Orientierung, persönliche Zielsetzung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zeitmanagement, Bewerbungsvorbereitung. „Das Klassenzimmer läuft sechs Monate an drei Tagen in der Woche“, erklärt Iris Angrick. „Ein ergänzendes Einzelcoaching wird ebenfalls angeboten.“ Ein iPad für den Gebrauch zu Hause erhält jede Teilnehmerin. Ansprechpartnerin ist Anna Johannsen, & (01 76) 74 78 82 24, annajohannsen(at)kiz.de.

Für weitere Auskünfte steht Iris Angrick unter & (0 64 31) 20 95 21, Limburg-Wetzlar.BCA(at)arbeitsagentur.de und im Internet www.arbeitsagentur.de zur Verfügung.

Barbara Ehlert

Barbara Ehlert hat im Jahr 1990 ihr eigenes Modegeschäft eröffnet. Sie besuchte eine Stylisten-Schule und absolvierte nach dreijähriger Ausbildung den Titel „Farb- und Typstylistin“. Seither berät sie Privatpersonen, Firmen, Schulungseinrichtungen und die IHK in den Bereichen Image und Mode.

Im Berufsinformationszentrum in Limburg war sie nun zum dritten Mal. „Ich verbinde die Arbeit hier in Hessen mit dem Besuch meiner Tochter, die in Braunfels lebt“, erzählt die 63-Jährige.

Weitere Info: www.stilberatung-be.de, kontakt(at)barbara-ehlert.de“ und & (0 33 04) 50 22 48.