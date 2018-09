E-Autos sollen rasant laden

Verbraucher sollen auf dem Gelände von Orth-Automobile im Investzentrum, verkehrsgünstig an der Bundesstraße 49 gelegen, ihr E-Auto aufladen können.

Zwar fahren zur Zeit noch wenige Autos auf heimischen Straßen mit Elektrizität: 0,04 Prozent der im Landkreis Limburg-Weilburg zugelassenen Autos sind E-Autos. Aber die Beteiligten rechnen damit, dass es mehr werden. Bis 2020 will die Bundesregierung eine Million E-Autos auf die Straße bringen, und die müssen auch geladen werden. Ladesäulen werden so zum Standortvorteil.

Bürgermeister Michael Franz (parteilos) sagte, er sei froh, dass es den Partnern gelungen sei, das Projekt anzustoßen. Die Firmen Spedition Edgar Graß, Orth Automobile und die Volksbank Schubach machen mit der Gemeinde mit. Beteiligt ist auch der Energieversorger Syna, die Netztochter des Unternehmens Süwag.

"So eine Station gehört an die Bundesstraße, hier ins Investzentrum und nicht ans Rathaus", sagte Franz beim Ortstermin am künftigen Standort der Ladestation. Hintergrund für die gemeinsame Entscheidung sei, dass man ab 2017 Fördergelder beantragen könne. 40.000 bis 50.000 Euro koste eine solche Ladesäule - und alle beteiligten Partner sagten, dies sei eine Investition in die Zukunft, von der man sich aktuell keinen Gewinn erhoffe. "Wir wollen frühzeitig die nötigen Schritte einleiten, um dann bei der Antragstellung für die angekündigte Förderung aktiv werden zu können", sagte Franz.

Alexander Steinberg vom Speditionsunternehmen Graß berichtete, dass zwar die Zugmaschinen der Firma noch nicht mit Strom fahren, man sich aber der Ökologie und Nachhaltigkeit verpflichtet sehe.

Die Wartezeit kann beim Mittagessen in einem Restaurant um die Ecke verbracht werden

Elektromobile für Zubringerfahrten- das könne man sich in Zukunft durchaus vorstellen. Wolfgang Behr von der Volksbank Schupbach sagte, dass er sich eine Verbesserung der heimischen Infrastruktur erhoffe. Dies sei ein Impuls für private Personen als auch Gewerbetreibende. Werner Orth von Orth Automobile sagte, dass es notwendig sei, die Rahmenbedingungen für Elektro-Autos zu verbessern. Je besser die Infrastruktur sei, um so geringer werde die Hemmung, sich ein solches Auto zuzulegen.

Das besondere an einer Schnellladesäule: Ein Elektro-Auto kann hier in etwa 20 bis 30 Minuten geladen werden, während es an einer normalen Ladestation bis zu acht Stunden dauert. "Die Nutzer können dann die Zeit in einem Restaurant im Investzentrum verbringen, bei einem Mittagessen oder einem Kaffee", sagte Bürgermeister Franz. Jouke Landmann vom Energieversorger Syna sagte, er freue sich, dass in Beselich das Thema durch die Partner angegangen werde.

Landmann kann sich vorstellen, dass das Projekt beispielhaft sein kann für andere Orte, um so den Ausbau der Infrastruktur für E-Mobilität voranzutreiben. (br)