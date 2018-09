Ein Nest für "Firmenkinder"

VON WERNER VOLKMAR

BETREUUNG Wetzlarer Projekt hat hessenweit Vorbildcharakter

AWO-Geschäftsführer Nils Neidhardt und Koordinatorin Annegret Müller (2. und 3. von links) übergaben das Namenschild an die drei Tagesmütter (v.l.) Petra Vogler, Heike Martin und Katja Vogt. (Fotos: Volkmar)

Wetzlar. Wer bei Bosch Thermotechnik oder Zeiss SMT in Wetzlar arbeitet und Kleinkinder hat, kann diese jetzt sozusagen in der "Betriebskrippe" betreuen lassen. "Kindertagespflege-Nest Wetzlar" lautet die offizielle Bezeichnung der neuen Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt Lahn-Dill (AWO) in der Bannstraße.