Ein gutes Gefühl für Eltern - und Kinder

Gleich wird zu Mittag gegessen. Deshalb wird jetzt im 500 Quadratmeter großen Betriebskindergarten (mit 2300 Quadratmetern Außenbereich) gemeinsam aufgeräumt.

Seit August 2011 werden im Dussmann KulturKindergarten direkt neben dem Klinikum Kinder von Mitarbeitern der Lahn-Dill-Kliniken und ihrer Gesellschaften betreut. Theoretisch können 2400 Mitarbeiter profitieren. 60 Plätze gibt‘s aktuell – in zwei U3-Gruppen und zwei altersübergreifenden Gruppen.

Die Nachfrage ist groß: „Wir waren überrascht, wie schnell wir beim Thema Wartelisten waren“

Bereits bei einer Mitarbeiterbefragung im August 2010 zeichnete sich großer Bedarf ab. Vor allem bei Eltern von Kindern unter drei Jahren. Das Ergebnis lautete damals: Das lohnt sich. „Und wir waren überrascht, wie schnell wir dann beim Thema Wartelisten waren“, erklärt Claudia Drabner, Personalleiterin bei den Lahn-Dill-Kliniken. Grund: Das Angebot sei auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter im Schichtdienst abgestimmt, an den Rhythmus der Klinik angepasst.

Das heißt: Betreut wird täglich von 6 bis 20 Uhr, auch am Wochenende ist die Kita geöffnet. Ein Kind darf den Betriebskindergarten maximal zehn Stunden am Tag und 50 in der Woche besuchen. „Zudem gibt es bei uns keine Schließzeiten, keine Ferien, nur pädagogische Tage. Das ist etwas Besonderes“, sagt Kitaleiterin Hildegard Geduldig. „Die Betreuung ist natürlich rein für die Dienstzeiten gedacht“, fügt sie hinzu. 19 Personen arbeiten aktuell im Kindergarten, darunter pro Gruppe ein „Native Speaker“ – denn es wird auch Englisch gesprochen. Das gehört zum Konzept. Frühstück und Mittagessen gibt‘s aus der Krankenhausküche nebenan.

Die Rückmeldungen der Eltern seien durchweg positiv: „Sie schätzen dieses Angebot sehr. Sie sind nach Spätdiensten schnell bei ihren Kindern, die ja aus der Stadt Wetzlar, dem ganzen Lahn-Dill-Kreis, Limburg-Weilburg und Gießen zu uns kommen. Sie wissen ihre Kleinen in ihrer Nähe, das gibt Vätern und vor allem Müttern ein gutes Gefühl“, berichtet Geduldig. Auch stehen Ausflüge in die Klinik auf dem Programm der Kita-Kinder. „Damit haben die Jungen und Mädchen einen Bezug zur Arbeit der Eltern.“

Vor allem aber dient die betriebseigene Kita der Klinik als „Lockmittel“ bei der Suche nach Fachkräften: „Unsere Erfahrungen zeigen, dass wir damit bei Bewerbern, die Kleinkinder haben, punkten können“, erklärt Richard Kreutzer, Geschäftsführer der Lahn-Dill-Kliniken. „Was wir aber auch sehen, ist, dass der Kindergarten stark zur Mitarbeiterbindung beiträgt. Denn dadurch wird unseren Mitarbeitern der Wiedereinstieg ins Berufsleben erleichtert und wir fördern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, so Kreutzer weiter. Die Strategie geht für den Geschäftsführer voll auf, deshalb „würden wir uns jederzeit wieder entscheiden, eine Kita einzurichten“.

Auch Personalleiterin Claudia Drabner bestätigt: Kinderbetreuung ist bei Vorstellungsgesprächen Thema und ein Grund für junge Fachkräfte, einen Job im Klinikum anzunehmen und nach Wetzlar zu ziehen. Da Konzeption und Betrieb der Kita – untergebracht im Erdgeschoss des Schwesternwohnheims – nicht zum Kerngeschäft einer Klinik gehörten, seien die Planung und Trägerschaft Experten von Dussmann übertragen worden, so Drabner (siehe Infokasten oben).

Und wer zahlt das Ganze? „Wegen der hohen Personalkosten ist ein Betriebskindergarten nur mit einem Zuschuss des Arbeitgebers möglich“, so Drabner. Die Elternbeiträge orientieren sich laut Personalleiterin an denen der Stadt Wetzlar, laufende Kosten werden von den Lahn-Dill-Kliniken getragen. In den Kita-Räumen kehrt nach dem Mittagessen inzwischen Ruhe ein, die Kleinen halten ein Schläfchen, die Größeren nutzen die pädagogischen Angebote. Bis Mama oder Papa den kurzen Fußweg von der Klinik rübergelaufen kommen und sie abholen.

Modell Kindertagespflege-Nest der Arbeiterwohlfahrt

„Ein gutes Klima für Familien ist ein wichtiger Standortfaktor“, sagt auch Claudia Wagner von der IHK Lahn-Dill. Der Dussmann KulturKindergarten der Lahn-Dill-Kliniken habe – als „Mercedes unter den Kindergärten“ – im Kreis dabei sicher ein Alleinstellungsmerkmal. Aber auch „ein völlig neues Betreuungsmodell“ – die AWO Kindertagespflege-Nester – würde „super angenommen“. Die AWO-Kindertagespflege-Nester sind ein Kooperationsangebot für Firmen und Kommunen. Die Betreuung der Kinder unter drei Jahren findet dabei unter den gleichen Voraussetzungen wie im häuslichen Bereich einer Tagesmutter statt, nur dass das unternehmerische Risiko (Gebäude, Sicherheitsstandards, Vertretung im Krankheits- und Urlaubsfall) beim Träger liegt. AWO-Nester gibt es bislang in Greifenstein-Arborn sowie Breitscheid und seit Ende September zwei in Wetzlar – in der Bannstraße und in der Moritz-Budge-Straße. Die Firmen Bosch Thermotechnik und Zeiss stellen damit in Wetzlar Betreuungsplätze für die Kinder ihrer Mitarbeiter zur Verfügung. Insgesamt 15 Kinder können die beiden Nester besuchen. Das eröffne Tagesmüttern, die in diesem Modell fest angestellt sind, und Eltern, an deren Arbeitszeiten sich das Angebot orientiere, neue Perspektiven, so Wagner. Durch das familiäre Umfeld in der angemieteten Wohnung sinke auch die Hemmschwelle für Mütter, ein Kind abzugeben. „Es wird ja dort sehr gut betreut“, so Wagner. Vorbild für die AWO-Nester sei ein Kieler Projekt gewesen, berichtet Annegret Müller, Koordination und pädagogische Leitung der AWO Kindertagespflege-Nester. „Wenn es ein Problem gibt, sind die Eltern in zwei Minuten bei ihren Kindern. Das ist klasse“, erklärt sie. „Unsere Mitarbeiter schätzen das Angebot so sehr, dass wir nach 2014 jetzt eine zweite Gruppe eröffnet haben“, bestätigen Valerie Keppel (Bosch Thermotechnik) und Natascha Baumann (Zeiss).