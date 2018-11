Ein nächster Baustein für Leitz-Park III

Michael Friedel und Walter Vogel haben Ikonen der Leica-Fotografie geschaffen, der Pariser Modefotograf Holger Sà beeindruckte zuletzt besonders mit seiner Sportfotografie-Serie über DFP-Pokalsieger Eintracht Frankfurt. Jürgen Schadeberg wurde an diesem Abend mit dem Leica Hall of Fame Award ausgezeichnet, dazu die bereits 2012 geehrte Barbara Klemm oder Torsten A. Hoffmann. Sie alle kamen am in Wetzlar zusammen.

Im Juni wurde der 60 Millionen Euro teure dritte Bauabschnitt des Leitz-Parks eingeweiht. Mit dem Umzug und der Neueröffnung des Leica Stores hat er am Donnerstag einen weiteren wichtigen Baustein erhalten. Bislang befand sich ein Store im Hauptsitz im Leitz-Park II.

Qaiser Malik: „Leica ist sexy. Rational kann man das nicht erklären, das ist emotional.“

Vor 500 geladenen Gästen sprach Mehrheitseigner und Aufsichtsratschef der Leica Camera AG, Andreas Kaufmann, von „work in progress“ – bis zum Jahr 2020 würden noch viele weitere Schritte folgen. Inmitten von Leica-Akademie und -Museum „rundet der neue Store das Marken-Erlebnis ab“, sagte Leica-Vorstandschef Matthias Harsch. Nebenan im Hauptsitz könnten Kunden die Entstehung der Produkte „live erleben“ und anschließend hier erwerben.

Hell und freundlich im typischen Leica-Design mit den dominierenden Farben Rot, Schwarz und Weiß ist der Store gestaltet. Auf mehr als 400 Quadratmetern werden neben dem aktuellen Leica-Sortiment rund um Fotografie und Sportoptik sowie Zubehör und Accessoires auch Leica-Vintage-Artikel aus zweiter Hand angeboten. Der Leica-Museumsshop rundet das Ganze mit hochwertigen Fotografien, Bildbänden und Fachliteratur ab.

Geführt wird der Store von erfahrenen Leica-Händlern: Nicolas Uhl und Qaiser Malik leiten seit vielen Jahren den Leica Store und die Leica Galerie in Frankfurt. Das 1910 gegründete Traditionshaus Rahn AG Foto & Fine Art in der Nähe des Goethehauses gilt als ältester Fotofachhandel Deutschlands. Als Uhl und Malik aus Wetzlar die Anfrage für die Leitung auch des neuen Stores im Leitz-Park erhielten, zögerten sie nicht lang. Dass die Leica-Geschichte nach den Visionen von Andreas Kaufmann an diesem Ort weitergeschrieben werde, mache stolz, sagte Malik. Den typischen Käufer einer bekanntermaßen hochpreisigen Leica-Kamera charakterisierte der erfahrene Händler so: „Es sind Menschen, die sich die Qualität leisten können. Menschen, die sich belohnen wollen.“ Immer größeren Anteil an der Kundschaft hätten jene, die auf Lifestyle setzen. Malik: „Leica ist sexy. Rational kann man das nicht erklären, das ist emotional.“ Beraten werden die anspruchsvollen Kunden im Store von einem vierköpfiges Verkaufsteam.

Während der Eröffnungsfeier signierten die Fotografen Michael Friedel und Walter Vogel Bücher und standen den Gästen gern – wie auch Holger Sà – für Fachgespräche zur Verfügung.

Nicht nur um Fotografie ging es: Mitarbeiterinnen der Leica Sports Optics ließen sich im Verkaufsraum bei der Endmontage von Leica-Ferngläsern des Typs Ultravid 10x25 über die Schulter schauen. Und das Autohaus Wahl, Kooperationspartner der Leica Camera AG, präsentierte im Fotostudio das neue BMW 8er Coupé. Thomas Wahl nannte es „die Leica unter den Automobilen“.