Einschnitt für die Waldbesitzer

Die Neuregelung kommt nicht überraschend: Das Kartellamt will seit Jahren die Vormachtstellung der öffentlichen Holzverkäufer eindämmen. Diskutiert wurde das zuerst in Baden-Württemberg, doch betroffen sind auch andere Länder, so auch Hessen.

Schon lange ist deshalb klar, dass der Landesbetrieb Hessen-Forst früher oder später das Holz großer Waldbesitzer nicht mehr vermarkten wird. Aktuell steht noch eine Größe von 100 Hektar im Raum, ab der Hessen-Forst nicht mehr zuständig sein darf. Wie das hessische Umweltministerium auf Anfrage des Hinterländer Anzeigers mitteilte, stehen noch Verhandlungen mit dem Kartellamt aus: Dort will das Land versuchen, die Mindestgröße weiter nach oben zu schrauben.

Mit den Veränderungen bei der Holzvermarktung soll der Wettbewerb gestärkt werden. Betroffen sind unter anderem zahlreiche Kommunen. Sie werden meist von Hessen-Forst betreut.

Dem Breidenbacher Bürgermeister Christoph Felkl (SPD) stößt nicht nur diese Änderung übel auf, sondern auch das Vorgehen des Umweltministeriums insgesamt. Er hält den Zeitraum, bis 1. Januar 2019 die Holzvermarktung neu zu organisieren, für viel zu gering.

„Dazu fehlt uns in den Verwaltungen das Know-How“, sagt er und verweist auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 12. Juni. Danach habe es keine zeitliche Einschränkung bei der Neuregelung der Vermarktung gegeben.

Das Urteil war lange erwartet worden, um rechtliche Klarheit zu haben. Es sei seit geraumer Zeit über verschiedene Termine diskutiert worden, auch über den 1. Januar 2019, sagt Julia Stoye vom Umweltministerium. „Dieser Termin hat sich nach der Urteilsverkündung des BGH am 12. Juni und der Sitzung der Arbeitsgruppe 'Zukunft der Holzvermarktung' des Landesforstausschusses am 13. Juni dann verfestigt.“

Eine Übergangsfrist gibt es: Bereits geschlossene Holzkaufverträge können noch bis zum 30. September von den Forstämtern abgewickelt werden.

Fest steht bislang nur, dass so genannte Vermarktungsorganisationen gebildet werden sollen, zu denen sich beispielsweise mehrere Kommunen zusammenschließen. Am 8. August sei eine Sitzung des Landesforstausschuss geplant, heißt es beim Ministerium. Dort solle über die zukünftige Holzvermarktung in Hessen im Detail beraten werden. Das Land werde bei der Gründung neuer Vermarktungsorganisationen die Besitzer von Köperschafts- und Privatwald „beraten und finanziell unterstützen“.

Dass das bis Januar 2019 gelingt, glaubt Christoph Felkl nicht. „Es weiß keiner, wie es werden soll“, sagt der Breidenbacher Bürgermeister und verweist auf die Folgen für die Kommunen: „Für uns ist das tiefgreifend.“ Das Vorgehen „spiegelt die Diskrepanz zwischen der Theorie im Ministerium und der Wirklichkeit vor Ort wieder“. Zwar habe man sich in der Runde der sieben Hinterland-Bürgermeister schon mit dem Thema befasst. Dass das Ende der Vermarktung durch Hessen-Forst so plötzlich kommt, sei aber unerwartet. Es gebe verschiedene Gedankenmodelle, wie gemeinsam das Holz verkauft werden kann: „Etwa eine GmbH oder ein Zweckverband“, so Felkl.

Felkl zur Arbeit mit Hessen-Forst: „Wir fühlen uns unheimlich gut aufgehoben und sehr gut betreut“

Dautphetals Bürgermeister Bernd Schmidt (Freie Wähler) sagt dazu: „Es gibt eine Vielzahl von Überlegungen, die von einer Einzelvermarktung bis hin zu kleineren oder auch größeren Holzvermarktungsorganisationen reichen.“

Die wirtschaftliche Betätigung der Kommunen sei jedoch nur eingeschränkt möglich, so Felkl. Es fehle das Fachwissen, auf das man bei Hessen-Forst bisher habe zurückgreifen können.

Nach Felkls Angaben werden in den Hinterland-Kommunen jährlich etwa 40 000 Festmeter Holz verkauft. „Laut Ministerium braucht man 100 000 Festmeter für einen wirtschaftlichen Betrieb.“ Deshalb sei es auch denkbar, mit weiteren Kommunen aus dem Lahn-Dill-Bergland zusammenzuarbeiten.

Gerade die Betreuung durch das Biedenkopfer Forstamt und seinen Leiter Dr. Lars Wagner sei sehr gut. „Wir fühlen uns unheimlich gut aufgehoben und sehr gut betreut, das ist vorbildlich.“ Deshalb geht Christoph Felkl davon aus, dass zumindest die weitere Betreuung der Staatswälder bei Hessen-Forst bleibt – einige andere hessische Kommunen haben inzwischen eigene Förster eingestellt.

Der Breidenbacher Rathauschef sieht die Verwaltungen alleingelassen: „Die Art und Weise, wie das Ministerium mit den Kommunen umgeht, ist ärgerlich.“ Ähnliches sagt auch sein Dautphetaler Kollege: „In Wiesbaden ist man sich offenbar nicht bewusst, was das für Auswirkungen auf die Kommune hat.“

Bislang sei man mit Hessen-Forst als Vermarkter immer gut gefahren, so Schmidt. „Von Seiten der Gemeinde Dautphetal werden wir uns intensiv darum bemühen, dass auch in 2019 eine Holzvermarktung geregelt und organisiert sein wird. Eine Abstimmung, auch und vor allem auf politischer Ebene sollte daher noch rechtzeitig zum Ende des Jahres getroffen werden“, sagt er – insbesondere weil die Neuregelung auch in die anstehenden Haushaltdebatten mit einfließen werden.

Julia Stoye bestätigt, dass es „große Veränderungen für Waldbesitzer“ gebe. Deshalb seien sie über die Verbandsvertreter in die Arbeitsgruppen des Landesforstausschusses eingebunden und hätten sich so in den Veränderungsprozess einbringen können.

Arbeitsplätze bei Hessen-Forst sind ihrer Aussage nach nicht in Gefahr: Die Arbeit der Mitarbeiter umfasse „deutlich mehr Aufgaben als nur die Holzvermarktung“, sie würden viele Leistungen vor und nach der Holzernte erbringen. Sie erwartet, dass Hessen-Forst und die neuen Vertriebsorganisationen miteinander kommunizieren. In einer Frage haben kommunale und private Waldbesitzer nun aber Klarheit: Die Bewirtschaftung der Wälder darf weiterhin von Hessen-Forst und staatlichen Förstern übernommen werden.

Das Kartellamt hatte nämlich nämlich von Baden-Württemberg gefordert, auch sämtliche „vorgelagerten Tätigkeiten“ – wie Einschlagsplanung oder Auszeichnen – nicht mehr vom staatlichem Personal durchführen zu lassen. Diese Entscheidung ist ebenfalls richtungsweisend für andere Bundesländer.