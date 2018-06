Elkamet kauft Johnson-Gelände

Die Firma Elkamet Kunststofftechnik GmbH mit Sitz in Biedenkopf hat den Kauf des Betriebsgeländes der Firma Adient in Friedensdorf am Mittwoch notariell besiegelt. „Das ist ein wichtiger Schritt für die weitere Entwicklung unseres Unternehmens und ein klares Bekenntnis zur Region“, sagten die Elkamet-Geschäftsführer Michael Parsch und Eberhard Flammer.

Neben dem Betriebsgelände der Firma Adient hat Elkamet von der Gemeinde Dautphetal umliegende Grundstücke erworben, sodass insgesamt rund neun Hektar Grundstücksfläche in den Besitz des Biedenkopfer Familienunternehmens gehen werden.

Seit Januar dieses Jahres hatte ein interdisziplinäres Team den Erwerb der Flächen sowie den Umzug und den Produktionsstart geplant, denn schon im August wird das Elkamet Geschäftsfeld „Profile für Lichttechnik“ mit zunächst rund 80 Beschäftigten am neuen Standort in Friedensdorf seinen Betrieb aufnehmen.

Der Umzug schafft laut Elkamet die Möglichkeit zum Wachstum in den Geschäftsfeldern

Das Geschäftsfeld ist bislang in Biedenkopf beheimatet. Der Umzug schafft die Möglichkeiten für Kapazitätserweiterungen und Wachstum sowohl des betreffenden als auch weiterer Elkamet Geschäftsfelder.

„So ein ambitionierter Plan geht nur dann auf, wenn alle Beteiligten mit viel Engagement und hohem persönlichen Einsatz an die Sache gehen“, sagten die Elkamet-Geschäftsführer. Sie dankten ausdrücklich den beteiligten Mitarbeitern und betonten die gute Zusammenarbeit mit der Standort- und Konzernleitung der Firma Adient sowie der Gemeinde Dautphetal: „Wir haben im Zusammenwirken mit den gemeindlichen Gremien und Bürgermeister Bernd Schmidt ein hohes Maß an Kooperation und Geschlossenheit erlebt, das wir sehr zu schätzen wissen.“

Ursprünglich hatte die Firma, die 1955 als Lahnkunststoff GmbH in Biedenkopf gegründet wurde, das Gewerbegebiet „Krummacker“ in Wallau für ihre Erweiterungspläne ins Auge gefasst. Seit Ende 2016 stand der Ankauf von rund 41 000 Quadratmeter auf dem Gelände im Raum. Im Dezember 2016 brachten die Biedenkopfer Stadtverordneten deshalb auf Kosten der Stadt eine Änderung des Bebauungsplans auf den Weg. Ziel war, die auf dem „Krummacker“ geplante Ringstraße durch eine Stichstraße zu ersetzen und das Areal so für Elkamet passend zu machen.

Die Kaufverhandlungen zogen sich allerdings in die Länge. Ein wesentlicher Grund: Im Zuge des Verfahrens war im Lauf des Jahres 2017 klar geworden, dass Nachtarbeit auf einem Teil der Flächen, für die sich Elkamet interessierte, nicht erlaubt ist. Die Stadt bemühte sich zwar, das Nachtarbeitsverbot aufzuheben. Doch das Verfahren zog sich in die Länge und kam erst Anfang März dieses Jahres zum Ziel. Zu spät.

Rund einen Monat zuvor hatte Elkamet mitgeteilt, kein Interesse mehr am „Kummacker“ zu haben. Für das Unternehmen sei zwingend gewesen, die Produktion bis Anfang 2019 am neuen Standort aufnehmen zu können. Die Unsicherheit, ob dieser Zeitplan einzuhalten ist, habe die Verantwortlichen bei Elkamet daher ab Mitte 2017 Alternativen prüfen lassen.

Im Februar schwieg sich das Unternehmen noch darüber aus, wie diese Alternative aussehen könnte. Erst jetzt machte Elkamet den Kauf öffentlich. Er wird in drei Schritten bis zum vollständigen Eigentumsübergang vollzogen, sodass bis April 2019 die Firmen Elkamet und Adient parallel am Standort arbeiten werden. „Angesichts der großen Flächen und der engen Abstimmung wird das reibungslos funktionieren“, zeigten sich Eberhard Flammer und Michael Parsch überzeugt. Über den Kaufpreis haben die Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.

Dautphetals Bürgermeister Bernd Schmidt (FW) ist „überaus glücklich“, das die in den vergangenen Monaten geführten Gespräche nun zu einem erfolgreichen Abschluss gekommen sind, sagte er am Mittwochnachmittag im Gespräch mit dem Hinterländer Anzeiger. Den Kauf der Flächen sieht er als „zukunftsweisend“ an – sowohl für die Gemeinde als auch für Elkamet.

„Darüber hinaus ist es ein tolles Gefühl, dass es an dem Standort in Friedensdorf weitergeht“, erklärte er. Mit dem Unternehmen Elkamet, das ja mit einem Standort auf der Wilhelmshütte in Wolfgruben bereits in der Kommune vertreten ist, pflege man ohnehin ein „tolles partnerschaftliches Verhältnis“, so der Verwaltungschef: „Es ist ein heimisches Unternehmen, das mit der Region eng verbunden ist.“

Nicht zuletzt beuge Elkamet mit dem Kauf der Fläche einer drohenden Gewerbebrache nach der Schließung des Standorts von Adient vor. „So kehrt neues Leben und neue Arbeitsplätze in den Standort ein“, freut sich Bernd Schmidt.