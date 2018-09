Enwag startet Umstellung auf H-Gas

Weil die natürlichen Vorkommen von L-Gas (Low calorific gas) in Deutschland und den Niederlanden zur Neige gehen, werden bundesweit alle Gebiete, die bisher mit L-Gas versorgt werden, auf H-Gas (High calorific gas) umgestellt. H-Gas ist in Europa in großen Mengen verfügbar. Die zwei großen H-Gas-Quellen sind Russland und Norwegen. Immer mehr H-Gas wird auch in Biogasanlagen gewonnen.

Die beiden Gassorten unterscheiden sich im Methangehalt, so hat das H-Gas einen deutlich höheren Brennwert. Gleichwohl soll sich an den Verbrauchskosten für die Kunden nichts ändern. Mit H-Gas wird dasselbe Heizergebnis mit weniger Kubikmetern Gas als beim L-Gas erzielt. Das heißt: Es wird die gleiche Kilowattstundenzahl aus einer geringeren Gasmenge gewonnen. Da für die Gasrechnung nicht die Menge, sondern die Kilowattstunden maßgeblich sind, bleibt die Gasrechnung dieselbe.

Nicht jedes Gerät verträgt den anderen Brennstoff automatisch. Deshalb müssen vor der Umstellung alle rund 20 300 Gasverbrauchsgeräte im Enwag-Netzgebiet erfasst und für den Einsatz von H-Gas umgerüstet werden. In den meisten Fällen reicht der Tausch einer Düse. Das betrifft Heizgeräte, Brenner, Herde, Boiler, Laboreinrichtungen sowie Maschinen in Industrie und Gewerbe.

Die Erdgasumstellung soll in drei Phasen vonstatten gehen. „Wir planen sechs Monate ein, bis wir einen Überblick über alle Erdgasgeräte im Netzgebiet haben,“ sagte Detlef Stein, technischer Enwag-Geschäftsführer: „Anschließend werden die Daten gesichtet, ausgewertet und die benötigten Komponenten zum Anpassen von Heizung, Brenner, Boiler und Co. bestellt.“

In Phase zwei ab Frühjahr 2019 werden Dienstleister des Energieversorgers jedes einzelne Gerät umrüsten. Mit Beginn der dritten Phase fließt dann H-Gas durch die Leitungen. Zuerst umgestellt wird voraussichtlich im September 2019 in den Stadtteilen Dutenhofen und Münchholzhausen. Ab Sommer 2020 bekommen dann auch Wetzlar, Aßlar, Leun und Solms H-Gas. „Die Marktraumumstellung ist auch für einen erfahrenen Energieversorger wie die Enwag eine Herausforderung“, sagte Stein. Der Wetzlarer Versorger hat dafür ein gemeinsames Erdgasbüro mit den Stadtwerken Herborn und den Stadtwerken Haiger in Haiger eingerichtet.

In Einzelfällen kann Neugerät nötig sein

Die Versorger arbeiten mit erfahrenen Dienstleistern zusammen. Projektmanagement und Qualitätssicherung verantworten das Gas- und Wärme-Institut Essen. Mit der Geräteerfassung und -anpassung sind die vier Dienstleister Gatter 3 Technik GmbH, Elmatic GmbH Gebäudemanagement, NGC. Tec GmbH und Semoring GmbH beauftragt.

Die Geräteerfassung und -umstellung sei für den Erdgaskunden kostenlos. Die Kosten würden über die sogenannte Marktraumumstellungsumlage gedeckt, die jeder Erdgasnutzer in Deutschland pauschal zahlt. Das ist gesetzlich so geregelt.

Gelegentlich könne es jedoch vorkommen, dass sich Geräte nicht auf H-Gas umrüsten lassen. „In diesen Fällen ist die Anschaffung eines Neugerätes erforderlich“, so Stein. Verbraucher, die eine Anlage wegen der Erdgasumstellung tauschen müssen, hätten einen Anspruch auf Kostenerstattung. Dieser Anspruch beläuft sich auf 100 bis 500 Euro – abhängig vom Alter des Altgeräts.

Vor Beginn der Arbeiten wird jeder Kunde eine schriftliche Information mit Terminangabe zur Erhebung und den Kontaktdaten seines zuständigen Monteurs in seinem Briefkasten vorfinden. So kann der Kunde direkt mit seinem zuständigen Monteur Verbindung aufnehmen, falls der vorgesehene Termin nicht passt. Bei Fragen helfen die Ansprechpartner des Erdgasbüros unter Telefon (0 27 72) 50 24 20, E-Mail: erdgasbuero(at)stadtwerke-herborn.de weiter.

Beauftragte der Enwag können sich immer ausweisen. Alle Monteure der Erdgasumstellung führen einen Ausweis der Enwag und ihren Personalausweis mit sich. Auch die Monteurfahrzeuge sind gekennzeichnet. (gro)