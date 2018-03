Firmen exportieren

Die wichtigsten Märkte waren die Länder der Eurozone. Dort investierten die Betriebe vor allem in den Ausbau von Vertrieb und Kundendienst. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Umfrage der IHK Limburg zum Auslandsgeschäft der regionalen Unternehmen. Umfrage zum Jahreswechsel 2017/2018 ergab, dass bei den heimischen Industrieunternehmen die Auftragseingänge aus dem Ausland in den letzten vier Monaten des vergangenen Jahres weiter gestiegen sind (per Saldo um 17 Prozent). Auch für 2018 rechnen die Unternehmen insgesamt mit einem steigenden Exportvolumen: 30 Prozent erwarten mehr, 55 Prozent gleich viel und 15 Prozent weniger Exporte. Geschäftsbeziehungen ins Ausland pflegen vor allem Industriebetriebe. Zwei von drei Unternehmen der Branche machen mit ihren Waren und iensten Geschäfte mit ausländischen Kunden. Bei den Dienstleistern ist es jedes sechste Unternehmen. In diese Geschäftsbeziehungen wollen die Betriebe investieren, auch direkt im Ausland. De von den Unternehmen geplanten Auslandsinvestitionen werden um zwölf Prozent höher sein als im letzten Jahr. Mit den Investitionen wollen die Betriebe vor allem (58 Prozent) den Vertrieb und den Kundendienst ausbauen. (red)