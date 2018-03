Frauen haben die Technik im Griff

„Ich möchte selber wissen, worauf ich achten muss“, sagte etwa Kerstin Pohl-Hessler (41) während des Kurses. „Jedes Jahr besteht großes Interesse“, erläutert Werner Krug, der als Ausbilder im Berufsbildungszentrum (BBZ) arbeitet. Die Teilnehmerinnen bekämen „an einem Vormittag einen umfassenden Einblick in verschiedene Bereiche rund ums Auto“, ergänzt Ausbilder Peter Hessler.

Nach dem Kurs ist die „Hemmschwelle vor dem Auto“ um kleiner geworden, sagen die Teilnehmerinnen

Vorsichtsmaßnahmen bei einer Panne werden ebenso erläutert wie Bauteile am Unterboden, der Radwechsel, die Beleuchtung, die Sicherheitstechnik, Betriebsstoffe und der Airbag.

„Bisher habe ich mein Auto nur selbst getankt. Um alles andere hat sich mein Mann gekümmert“, sagt Anne Naumann (58) aus Marburg. Das will sie ändern. „Männer probieren meist in ihrer Jugend schon viel aus und schrauben an ihren Autos herum. Daher wissen sie oftmals besser Bescheid“, berichtet Kfz-Meister Karl-Heinz Weinreiter. Meister und Berufsschullehrer zeigten und erklärten den Frauen an verschiedenen Stationen die wichtigsten Punkte. So zeigte Thomas Reinberger direkt unter einem Wagen alles Wichtige von Bremsen über Auspuffanlage und das Getriebe bis hin zu den modernen Reifen mit Füllstandsanzeige im Armaturenbrett.

„Und was mache ich, wenn ich eine Panne habe?“, kommt eine Frage aus der Gruppe. Werner Krug erklärt anschaulich, wie man sich verhalten sollte und an was zu denken ist. Beispielsweise sollte jeder Insasse eine Warnweste anziehen, um besser gesehen zu werden.

An der nächsten Station gibt es eine Lehrstunde in Sachen „korrekte Beleuchtung“, dann geht es weiter zu den Flüssigkeiten – vom Scheibenwischwasser bis zum Motoröl – und zum Reifenwechsel, bei dem die Frauen selbst Hand anlegen können. Auf Interesse stieß auch der „Nothammer“, der es ermöglicht, nach einem Unfall mit einem Schlag die Scheibe zum Bersten zu bringen. Der Nothammer sollte leicht erreichbar im Wageninneren verstaut und fest angebracht sein, rät der Ausbilder.

Fazit nach vier Stunden Kfz-Kurs: Es war eine lehrreiche Erfahrung, berichten die Teilnehmerinnen unisono. Eine Erfahrung, die Sicherheit und Selbstvertrauen schafft – und sicher auch für den ein oder anderen männlichen Autofahrer interessante Lektionen enthalten würde. „Ich bin sehr froh, dass ich endlich diesen Kurs gemacht habe“, freut sich Anne Naumann. Und die Freundinnen Kerstin und Anja wissen nach dem Vormittag in der Kfz-Werkstatt, „wie die Scheinwerfer richtig eingestellt sind und wie wichtig ein Feuerlöscher für die eigene Sicherheit ist“. Auch sei die „Hemmschwelle vor dem Auto“ nun kleiner.