Fröhlich: Aus Dienstleister wird Hersteller

Vor gut 30 Jahren in der heimischen Garage gegründet, verfügt Fröhlich heute über ein modernes 2500 Quadratmeter großes Fertigungsgebäude in Greifenstein-Allendorf mit einem aktuellen Maschinenpark für die Blechbearbeitung. Aus den Konstruktionsdaten von Kunden oder aus der eigenen 3D-Konstruktionsabteilung entstehen auf modernen Anlagen zum Stanzen, Abkanten, CNC-Fräsen, Zerspanen und Laserschneiden sowie per Schweißtechnik und Oberflächenbeschichtung Maschineneinhausungen, Schutzabdeckungen, Verkleidungen, kundenspezifische Gehäuse und Schaltschränke und komplexe mechanische Bauteile.

Mit der Ecknaht-Schweißmaschine SAX 700 beginnt für den Mittelständler mit Beschäftigten ein neues Kapitel. „Wir hatten eine komplexe Anfrage auf dem Tisch, die sich mit den herkömmlichen Lösungen nicht wirtschaftlich realisieren ließ.

Marktgängige Anlagen waren zu teuer

Die marktgängigen Anlagen waren zu teuer und die Rüstzeiten zu hoch“, berichtet Dieter Fröhlich, der das Unternehmen gemeinsam mit seinen Söhnen Steffen (Fertigungsleitung) und Jonas (Vertrieb) führt.

Mit seinem Konstrukteur Harald Michel machte sich Fröhlich daran, eine eigene Fertigungslösung zu schaffen, die das Schweißen von Ecken deutlich erleichtern und effektiver machen sollte.

Als versierter Tüftler ging Harald Michel ans Werk, um mit einer Eigenentwicklung die Schwachstellen der Wettbewerbsanlagen auszubügeln. Es entstand die Idee einer vertikal arbeitenden Ecknaht-Schweißmaschine. So kann auf aufwendige Einspanntechnik verzichtet werden. Auch die Steuerung sollte so einfach und intuitiv wie möglich werden.

Nach einem Jahr stellte Harald Michel seinem Chef den Prototyp vor. „Weltweit gibt es nichts Vergleichbares“, sagt Dieter Fröhlich. Das habe sich auf der Fachmesse Blechexpo in Stuttgart im Herbst bestätigt, wo die SAX 700 erstmals dem Fachpublikum präsentiert wurde.

Seitdem hat das Unternehmen die Maschine zur Serienreife gebracht, Vorführmaschinen sind im ausgewählten Fachgroßhandel in Aktion, Planungen für Hausmessen bei großen Kunden laufen. „Interessant ist die SAX 700 für Metallbauer, Blechbearbeiter und Schaltschrank-Hersteller, die kleine und mittlere Serien wirtschaftlich fertigen müssen“, so Fröhlich. Der Vermarktung stehe jetzt nichts mehr im Wege. (red)