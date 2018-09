Fußgängerzone ist neu gestaltet

Damit hat die Limburger Innenstadt nun vom Bahnhofsvorplatz über die obere Bahnhofstraße, die Werner-Senger-Straße Ost und West ein neues Gesicht bekommen. Im kommenden Jahr soll es dann in der unteren Bahnhofstraße und in der Grabenstraße weitergehen.

1,5 Millionen Euro habe die Neugestaltung einschließlich der Verlegung neuer Gas- und Stromleitungen durch die Limburger Energieversorgung sowie der Leerrohre für Telekommunikationsleitungen auf 160 Metern Länge gekostet, berichtete der Bürgermeister vor geladenen Gästen und Passanten. Der neue Kanal verlaufe einschließlich des Anschlusses in der Diezer Straße bis zur Einfahrt der Tiefgarage auf 200 Metern Länge.

Der Straßenbau allein kostete bereits eine Million Euro und wird als Teil des Gemeinschaftsprojekts "Aktive Kernbereiche" von Land und Bund maßgeblich mitfinanziert. Ver- und Entsorgungsleitungen wurden mit 500 000 Euro abgerechnet. Das helle Pflaster löse bei Besuchern einen "Aha-Effekt" aus, glaubt Bürgermeister Richard.

Großen Wert habe die Stadt auf die Fortführung des rostroten Bandes gelegt.

Sitzbänke, Blumenkübel und Beleuchtung werden vereinheitlicht

Dieses prägende Element stelle die symbolische Verbindung der Quartiere "Werkstadt", Innenstadt und Altstadt dar und ende vor der neuen Info-Stele, die in Kürze vor dem Europaplatz aufgestellt werde. Ebenso wichtig sei die verlegte Fortführung des Blindenleitsystems nach entsprechender Beratung durch den Blindenbund.

"Wir haben die Fußgängerzone etwas aufgeräumt", Bänke, Blumenkübel und Beleuchtung vereinheitlicht", sagte Richard. Leider habe der benachbarte Europaplatz aus sanierungsrechtlichen Gründen noch nicht mitgestaltet werden können, komme aber später an die Reihe. Dort seien noch 15 Ruhebänke vorgesehen. Für das entfernte Werner-Senger-Denkmal werde ein neuer Standort gesucht.

An seiner Stelle am Rande des Europaplatzes haben die Planer einen neuen "Hingucker" gezaubert: Ein Wasserspiel, dessen sechs farbig beleuchteten Fontänen in unterschiedlichen Höhen aus dem ebenerdigen Boden schnellen. Den ganzen Tag über versammelten sich dort Menschen in der warmen Herbstsonne.

Der Bürgermeister bedankte sich bei den Anwohnern, Anliegern und Geschäftsbetreibern für ihre Geduld und das Verständnis während der vielen Belästigungen und dem Baulärm. Er hoffe, dass sich die rückläufigen Umsätze in den nächsten fünf Jahren aufholen ließen.

Klaus Rohletter, Vorstandsvorsitzender der Albert Weil AG, sagte: "Die hervorragende Lage des Einzelhandels mit den vielen Menschen in der Fußgängerzone ist für eine Baufirma, die für die Sicherheit sorgen muss, mit vielen Umständen und Unwägbarkeiten verbunden. Dennoch ist wenig aus dem Ruder gelaufen."