Gespräche danach sind entscheidend

Sparkassenvorstand Jochen Schönleber freute sich über die gut gefüllte Kundenhalle in der Hauptstelle. Es seien so viele Vertreter heimischer Unternehmen gekommen, wie noch nie, „darunter viele Wiederholungstäter“. Das zeige, dass das Konzept der Veranstaltung überzeugt.

Moderator Sascha Buurman, Beauftragter des organisierenden Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft, erläuterte, dass die Veranstaltung gemäß der aus dem japanischen stammenden Vortragstechnik „Pecha Kucha“ durchgeführt werde. Anhand von 20 Präsentationsfolien, die jeweils 20 Sekunden auf der Leinwand verblieben, würden die Vorträge gehalten. Für die Gäste sei dies bestimmt besonders kurzweilig.

„Pecha Kucha heißt wirres Geplauder“, so Buurman. Aber das beziehe sich weniger auf die Referate, sondern auf die anschließenden Gespräche mit dem Publikum. „Unser Ziel ist dabei die Vernetzung von Unternehmen“.

Alle Rednerinnen und Redner hielten die zeitliche Vorgabe von sechs Minuten und 40 Sekunden auch ein.

Datenschutz ist wichtiges Thema

Als erstes stellte der Marburger Rechtsanwalt Henning Koch-Ruhmann das Unternehmen RPA Datenschutz & Compliance vor, das externe Lösungen anbietet. Das sei aktuell besonders wichtig, zumal die europäische Datenschutzgrundverordnung eingehalten werden müsse. „Die Kunden wollen das auch“, betonte Koch-Ruhmann, und das bedeute nicht nur Aufwand, sondern auch Vorteile für Unternehmen, würden Mitarbeiter ausreichend sensibilisiert, erhöhe dies durchaus die öffentliche Aufmerksamkeit.

Die Greenvestings GmbH & Co KG mit Sitz in Cölbe, so erläuterte Peter Walburg, bietet Lösungen rund um das Thema erneuerbare Energie. Das Unternehmen vermittele etwa Beteiligungen an Projekten, so auch an nachhaltigen Großanlagen in Afrika.

„Software wird in allen Unternehmen verstärkt eingesetzt“, hob Holger Hoheisel von der Marburger CCP Software GmbH hervor. Das berge finanzielle und rechtliche Risiken, etwa wenn es um Lizensierungen gehe. „Oft herrscht Wildwuchs“, so Hoheisel. Seine Firma biete Hilfe unter anderem bei der Aufstellung von Lizenzbeständen und –bedarf, so könnten Kosten gesenkt und eventuelle Strafzahlungen vermieden werden.

Noch in der ersten Phase vor Unternehmensgründung steckt EDON. Das Start-Up, das Sarah Liebetanz und Julia Vollendorf vorstellten, will mit einer App spendewilligen Menschen helfen, die für sie richtige Hilfsorganisation zu finden, die ihrerseits dadurch Werbekosten sparen würden. „So kommen Spendengelder da an, wo sie gebraucht werden“. Demnächst gehe es in die Testphase.

Über mehr als 30 Jahre Firmengeschichte berichtete Lars Happel vom Gesundheitszentrum Marburg. „Mit einer Vision im Gesundheitswesen“ sei sein Vater 1985 gestartet. Seit 2004 bestehe nun schon das Versorgungszentrum am Krekel mit Angeboten in Therapie und Vorsorge durch Fitness an einem Ort und auch ein Ärztehaus sei umgesetzt.

Digital auf dem Laufenden bleiben

Zuletzt stellte Heiko Gringel das gleichnamige Schwalmstädter Unternehmen vor. „Wir sind nicht nur klassisches Bauunternehmen, sondern haben ein breites Leistungsspektrum“. Durch sorgfältige Planung, inzwischen auch digital, könnten Baukosten und Zeiten besser kalkuliert werden. Die Bandbreite reiche von Straßenbau über Baugebieterschließungen zu Werksgebäuden und der Spezialität Badeteiche für den heimischen Garten. Ab Mai, so kündigte Gringel an, würden sogar Fortschritte an Projekten digital direkt übermittelt.

Im Anschluss an die Vorträge gab es im Hinblick auf das Ziel der Vernetzung bei einem Imbiss noch ausreichend Gelegenheit für interessante Gespräche und Nachfragen. (kse)