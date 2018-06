Gewerbesteuer bringt Punktabzug

Mit 380 Prozentpunkten sei der Hebesatz für die Gewerbesteuer „relativ hoch“, meinte Michael Müller, der kommissarische Hauptgeschäftsführer der IHK Limburg, bei der Vorstellung der Umfrage im Weilburger Rathaus. Die Abgabebelastung sei für Firmen ein Standortfaktor und spiele bei Neuansiedlungen beispielsweise eine Rolle. „Das muss man im Auge behalten.“ Denn der Weilburger Satz liege über dem kreisweiten Schnitt.

41 Prozent der Befragten hatten angegeben, mit dem Gewerbesteuersatz in Weilburg unzufrieden zu sein, wie Alfred Jung, Leiter Standortpolitik bei der IHK Limburg, herausstellte. Das entspricht einer 3,4. Verständnis für die Sicht der Firmen zeigte Bürgermeister Johannes Hanisch. Der CDU-Politiker schickte aber hinterher: Auch die Kosten der Stadt für Standortfaktoren wie Kinder- und Familienfreundlichkeit sowie gute Infrastruktur steigen. „50 Erzieherinnen in acht städtischen Kitas – das kostet Geld.“ Wenn es finanzielle Spielräume gebe, könne man über Entlastungen reden. Aber: „Die Spielräume sind klein“, dämpfte Hanisch die Hoffnung auf schnelle Änderungen. Schließlich kommen auf die Stadt als Arbeitgeber beispielsweise Mehrkosten durch den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst zu.

Neben der Gewerbesteuer treibt die Weilburger Firmen auch der stärker werdende Fachkräftemangel um. „Das Problem teilt Weilburg mit allen anderen Standorten“, meinte Jung und relativierte damit ein Stück weit die Bewertung von 3,9 für die Residenzstadt. Viele Betriebe fühlten sich dadurch mehr und mehr in ihrem unternehmerischen Handeln gebremst. Die IHK wolle mit einer Kampagne die im Kreis lebenden Pendler dafür sensibilisieren, dass auch die heimische Wirtschaft „gute und lukrative Arbeitsplätze“ vor der Haustür biete, erklärte Müller. Dem Problem des Fachkräftemangels könnten die Kommunen im Kreis nur gemeinsam als Region entgegentreten, sagte Hanisch.

Ein Feld, auf dem es aus Sicht der IHK ebenfalls, gemeinsamer Anstrengungen bedarf, ist der Ausbau des Breitbandnetzes. „Die digitalen Autobahnen sind für Firmen genauso entscheidend wie die verkehrstechnische Anbindung“, kommentierte Müller den Punkt. Der ländliche Raum müsse aufpassen, dass er von den Ballungsräumen nicht abgehängt wird. Für den Ausbau der Netze sei ein bundespolitischer Ansatz notwendig, Weilburg allein könnte bei den Anbietern wenig erreichen, meinte Hanisch.

In der Umfrage hatte Weilburg für den Status Quo der Breitbandversorgung eine 3,2 erhalten. Ein Wert, der Hanisch überraschte, wie er selbst sagte. Er verwies auf die „Quantensprünge“, die in den vergangenen Jahren auch durch die gemeinsame Initiative von Kommunen und Landkreis erfolgt seien. Während der Kreis aus seiner Sicht bei der Breitbandversorgung gut aufgestellt ist, sei die Mobilfunkversorgung ein Thema. Je nach Anbieter seien die Kunden in manchen Orten nicht erreichbar. „Das kann im Jahr 2018 nicht mehr sein“, sagte Hanisch.

Punkten kann die Stadt bei den Firmen laut Umfrage vor allem bei den Themen „Natur“, „Heimat“ und „Sicherheit“. Aber auch für die Familienfreundlichkeit und das Thema Tourismus stellen die Firmen der Stadt ein gutes Zeugnis aus.

Zufrieden sind die Firmen mit dem Schulangebot, der Familienfreundlichkeit und der Infrastruktur

Zufrieden sind die Befragten demnach auch mit dem Schulangebot, der Lebens- und Wohnqualität sowie der Gesundheitsversorgung und dem Betreuungsangebot für Jung und Alt. Die Nähe zu Berufsschulen lobten die Befragungsteilnehmer ebenso wie das Sport- und Freizeitangebot, die Nähe zu Fernstraßen und Schienennetz sowie die Tagungsmöglichkeiten vor Ort. Schlechter bewertet wurden die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sowie das gastronomische und Einzelhandelsangebot. Die Umfrage spiegele, „wo wir glauben, gut zu sein, und wo wir Handlungsbedarf sehen und daran arbeiten“, sagte der Rathauschef.

Im Januar hatte die IHK Limburg ein Drittel der 1000 Mitgliedsunternehmen mit Sitz in Weilburg angeschrieben und in einer anonymen Befragung um ihr Urteil zum Wirtschaftsstandort Weilburg gebeten. 67 Unternehmer beteiligten sich.