Goldenes Pferd: Kunden wählen Leovet zum Sieger

Die Leovet Dr. Jacoby GmbH & Co. KG gewinnt erneut die Leserwahl von Deutschlands größtem Reitsportmagazin Cavallo und auch beim großen Marken-Test „Deutschlands Besten“ von Focus Money wird leovet in der Kategorie „Tierzubehör-Anbieter“ ausgezeichnet.

Die Cavallo-Leser haben bei der 5. Cavallo-Trophy die Produkte des weltweit tätigen Herstellers aus Lahnau auf Platz eins in der Kategorie „Pflegeprodukte“ gewählt. Leovet erhält damit zum fünften Mal in Folge das Goldene Pferd für seine Produktpalette und bleibt der absolute Spitzenreiter in den Reitställen. Die Geschäftsführer Esther Schmidt und Christian Jacoby nahmen die Urkunde entgegen.

Das 1982 von dem Apotheker und Turnierreiter Dr. Ulf Jacoby gegründete Unternehmen setzt nach eigenen Angaben bei seinen Produkten auf natürliche Inhaltsstoffe, Qualität und modernste Erkenntnisse in der Pferdepflege.

Neben dem Goldenen Pferd erhielt Leovet die Deutschlandtest-Siegel-Auszeichnung „Deutschlands Beste“. Für die Studie „Deutschlands Beste“ im Auftrag von Focus Money wurden 20 000 Marken aus 258 Produktbereichen auf der Basis von 33,4 Millionen Aussagen bewertet. Leovet setzte sich durch und erhielt die Auszeichnung in der Kategorie „Deutschlands beste Tierzubehör-Anbieter“.

Bei Leovet ist man sehr stolz auf die Auszeichnungen. Diese zeigten, „dass die Endkunden der Marke aber vor allem den Produkten von Leovet vertrauen, und das ist die größte Auszeichnung für Leovet“, hieß es. (red)