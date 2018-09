Haigerer „Hailo“ stellt Podest vor

Wände streichen, Deko aufhängen, Leuchtmittel austauschen, Rauchwarnmelder prüfen – in der Wohnung genügt dafür in aller Regel eine Haushaltsleiter. Anders sieht es auf Treppen aus: Enge Grundrisse und Treppenkonstruktionen mit schmalen Standflächen lassen das Aufstellen einer normalen Leiter oft nicht zu. Eine „Weltneuheit“ präsentiert „Hailo“ nach eigener Aussage in Frankfurt: Das Treppenpodest TP1. Das Treppenpodest lässt sich als Arbeitsplattform nutzen oder als Basis für alle Hailo-Klapptritte und Stufenstehleitern bis zu vier Stufen.

Sicheren Stand biete eine rutschfeste Arbeitsfläche, die in ein stabiles Alu-Rahmen-System integriert ist.

Der Helfer zeichne sich durch ein großes Anwendungsspektrum aus – von geraden Treppen bis hin zu diversen Wendelformen.

Beim „International Forum Design“ konnte das „TP1“ überzeugen und den Design-Award 2018 gewinnen. Die unabhängige Expertenjury bewertete unter anderem Innovationsgrad, Funktionalität, Materialien und Sicherheit.

Am Messestand ist „Hailo“ noch anderen Fragen nachgegangen: Welche Anforderungen muss die Leiter der Zukunft erfüllen? Wie könnten Recycling und Müllentsorgung in zehn, 20, 30 Jahren funktionieren? Wo können Abfallsammler im vernetzten, intelligenten Smart-Home zum Einsatz kommen? (red)