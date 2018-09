Hailo setzt auf neue Staplerflotte

In den vergangenen Monaten hat die Firma mit Sitz im Haigerer Stadtteil Flammersbach ihre Staplerflotte komplett ausgetauscht.

Der langjährigen, guten Zusammenarbeit mit dem bisherigen Partner standen Aspekte wie Modernisierung, Erweiterung, Effizienz und Digitalisierung gegenüber, die eine öffentliche Ausschreibung notwendig machten. Überzeugende Lösungen präsentierte die Hamburger Firma Still. Der Gesamtumfang des Projekts belief sich auf rund 50 Fahrzeuge und eine Investitionssumme von über einer Million Euro über die gesamte Vertragslaufzeit. Bei der Modernisierung wurde nicht nur die Anzahl der Fahrzeuge erhöht, sondern auch deren Sicherheit. So verfügen sie über eine ganze Reihe an Schutzausrüstungen wie beispielsweise blaue LED-Warnspots. In Bezug auf Nutzung, Wartung und Organisation ist die Flotte komplett vernetzt und steuerbar.

Ziel des intelligenten Zusammenspiels von Gabelstaplern und Lagertechnik, Software, Dienstleistung und Service ist die Erhöhung der Effizienz. So lassen sich bereits durch die Umstellung der Ladetechnik auf Hochfrequenz Stromverbrauch und Betriebskosten senken. Im Zuge des Flottenwechsels wurden auch die letzten gasbetriebenen Fahrzeuge aus dem Verkehr genommen. Künftig läuft die gesamte Flotte schadstofffrei und umweltfreundlich auf Strom- beziehungsweise Batteriebetrieb. (red)