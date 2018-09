Heimische Innovatoren sind top

Die Hedrich GmbH aus Ehringshausen zählt zur TOP 100 der Innovationsführer 2018. Vier neue Produkte pro Jahr – mit dieser ehrgeizigen Zielvorgabe motiviert Hedrich seine Entwickler und Techniker zu Höchstleistungen. So gibt der 150-köpfige Mittelständler in der Branche für Vakuumanlagen seit Jahren den Ton an. Kunden aus der Elektro- und Medizinindustrie profitieren ebenso vom Know-how des Top-Innovators wie Vertreter der Bereiche Elektromobilität und Windkraft.

Die Wetzlarer MedTec Medizintechnik wurde zum dritten Mal mit dem TOP-100-Siegel ausgezeichnet. MedTec hat eine weltweit patentierte MBST-Kernspinresonanz-Technologie entwickelt. Sie wird erfolgreich zur Heilung von Gelenkverschleiß, Knochenschwund, Bandscheibenproblemen und Wundheilungsstörungen eingesetzt.

Top-innovativ ist auch die MOBA Mobile Automation AG aus Limburg, seit 40 Jahren feste Größe in der mobilen Automation. Das Unternehmen mit 354 Beschäftigten entwickelt und produziert Systeme zur Maschinensteuerung sowie Identifikations- und mobile Wägetechnologien, außerdem flexible Softwarelösungen, zum Beispiel für mobile Arbeitsmaschinen im Straßenbau und in der Entsorgung.

Ranga Yogeshwar ehrte die Sieger

Die innovative Norgine GmbH ist die größte Marketing- und Vertriebsgesellschaft der Norgine-Gruppe, die weltweit mehr als 1300 Beschäftigte in über 15 Ländern beschäftigt, rund 120 davon in Deutschland am Standort Marburg. Das TOP-100-Unternehmen verhilft mit Arzneimitteln und Medizinprodukten aus den Bereichen Gastroenterologie, Hepatologie und Anästhesie Menschen zu mehr Lebensqualität.

In die Top 100 schaffte es zum sechsten Mal die auf Naturmedizin spezialisierten Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH, deren Erfolgsgeschichte vor mehr als 120 Jahren begann. Heute beschäftigt das Unternehmen aus Gießen 158 Mitarbeiter und stellt 200 naturheilkundliche Arzneimittel her. Trotz Tradition herrscht im Haus Start-up-Stimmung.

Der von Compamedia initiierte Wettbewerb TOP 100 beleuchtet Innovationskraft aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Im Fokus stehen nicht einzelne Erfindungen, sondern Prozesse und Unternehmenskultur, die Innovationen erst ermöglichen. Über die Auszeichnungen entscheidet ein Team um Professor Nikolaus Franke, Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation an der Wirtschaftsuniversität Wien. Physiker und Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar begleitet den Wettbewerb als Mentor. Er ehrte auch die Sieger während des Mittelstands-Summits. (gro)