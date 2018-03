Herstellung in Limburg bleibt

Das teilte Mundipharma am Dienstagabend mit. Damit können rund 100 Arbeitsplätze langfristig erhalten werden, wie Mundipharma schreibt.

Der Vollzug der Transaktion stehe allerdings noch unter den üblichen Genehmigungsvorbehalten.

Anders Fogstrup, der neue Geschäftsführer von Mundipharma Deutschland, begrüßt in der Mitteilung den Vertragsabschluss: „Wir sind sehr glücklich, dass durch die Vereinbarung mit Fidelio Healthcare die Arbeitsplätze im Produktionsbereich weitestgehend übernommen werden können. Unser Unternehmen hat in den vergangenen Monaten einen umfassenden Veränderungsprozess durchlaufen mit dem Ziel, unsere Strukturen und Prozesse zukunftsfähig auszurichten.“

Mundipharma hatte Anfang vergangenen Jahres angekündigt, einen Großteil seiner damals mehr als 700 Mitarbeiter in Deutschland abzubauen, auch wird der Firmensitz in Limburg aufgegeben. Hintergrund ist Unterauslastung in der Produktion. „Nach langwierigen und sehr umfassenden Vertragsverhandlungen“ habe man eine für die Mitarbeiter „wirklich gute Lösung gefunden“, sagte der Mundipharma-Geschäftsführer. Fidelio Healthcare biete berufliche Möglichkeiten und langfristige Perspektiven. „Der Produktionsstandort Limburg ist vielversprechend und ausbaufähig“, so die positive Einschätzung von Heiner Hoppmann, Geschäftsführer der Fidelio Healthcare aus Seefeld (Oberbayern).

Die Firma will Mundipharma-Präparate produzieren und sich als Dienstleister für Nahrungsergänzungsmittel in Limburg etablieren. (red/br)