Hightech-Standort in Rumänien

Pfeiffer Vacuum befindet sich seit Jahren auf Wachstumskurs, die Nachfrage nach Vakuumtechnologie steigt stetig. Das hatte nach Unternehmensangaben den Neubau erforderlich gemacht, um an den Hauptstandorten Aßlar und Annecy Kapazitäten für hochtechnologische Produktionsprozesse zu schaffen. Schon seit 2010 finden Produktion und Service für die Pumpenbauteile in Cluj statt.

Mit rund 320 000 Einwohnern ist Cluj im Nordwesten Rumäniens zweitgrößte Stadt des Landes. Als Wirtschaftsstandort konzentriert sich die Universitätsstadt vor allem auf die Branchen Informationstechnologie, Elektrotechnik und Maschinenbau. Dafür wurden vier Industrieparks errichtet. Der Neubau von Pfeiffer Vacuum befindet sich im Industriepark Nervia in Apahida. Auf 4300 Quadratmetern Produktionsfläche können hocheffiziente Produktionsprozesse gefahren werden.

Mit 140 Gästen, darunter Mitarbeiter, Lieferanten und Partner, Gemeindevertreter sowie der deutsche und der französische Botschafter, wurde der Neubau jetzt eingeweiht. „Durch den Neubau haben wir die Produktions- und Servicekapazität bei Bauteilen für Turbopumpen und Vorpumpen erweitert. Dies ist Teil unserer neuen Wachstumsstrategie, die ein weltweites Investitionsprogramm mit einem Volumen von 150 Millionen Euro umfasst“, sagte Vorstandschef Eric Taberlet.

Energiemanagement spielt wichtige Rolle

74 Mitarbeiter in Cluj unterstützen ab sofort die Belegschaft an den anderen Produktionsstandorten von Pfeiffer Vacuum. Pascal Fesneau, verantwortlich für den Standort Romania, erklärte: „Für unser rumänisches Team ist es ein Privileg, an diesem neuen Standort zu arbeiten. Wir sind stolz, zum Erfolg unseres Unternehmens beizutragen.“

In Rumänien gelten die gleichen Produktions- und Servicestandards wie an den Pfeiffer-Vacuum-Standorten in Deutschland und Frankreich, teilte das Unternehmen mit. Außerdem spiele der neue Standort in Cluj eine wichtige Rolle beim Energiemanagement: Neubau und Produktionsanlagen entsprächen neuesten Erkenntnissen und Technologien zur optimalen Ressourcennutzung. „Mit moderner Maschinen- und Anlagentechnik sowie qualifiziertem Fachpersonal können wir noch flexibler reagieren. Qualität und Flexibilität sind dabei unser oberster Anspruch“, berichtete Taberlet. Die Pfeiffer-Vacuum-Gruppe beschäftigt weltweit rund 3000 Mitarbeiter und verfügt über 20 Tochtergesellschaften. (gro)