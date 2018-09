Hof Sonderanlagenbau gewinnt bei „Top 100“

Professor Nikolaus Franke vom Institut für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien und sein Team haben die Kandidaten laut Compmedia in fünf Kategorien untersucht. Ziel sei es, transparent und auf wissenschaftlicher Basis die innovativsten Unternehmen zu ermitteln.

Die ausgezeichneten Firmen seien in der Regel Trendsetter ihrer Branchen, aber oft einer breiteren Öffentlichkeit unbekannt. Für sie biete die Auszeichnung die Chance, ihre Innovationskraft auf einen Blick sichtbar zu machen. Um in den Kreis der „Top 100“ aufgenommen zu werden, müssten die Bewerber in folgenden Kategorien überzeugen: Management, Innovationsklima, Organisation, Innovationsmarketing sowie „Innovationserfolg“.

Die Hof Sonderanlagenbau GmbH aus Lohra produziert mit 255 Mitarbeitern seit fast 30 Jahren spezielle Gefriertrocknungsanlagen für die pharmazeutische und biotechnologische Industrie, hat aber auch Be- und Entladesysteme sowie Einfrier- und Auftaugeräte im Programm.

Hof erhält Siegel zum zweiten Mal in Folge

Der Maschinenbauer wurde bereits zum zweiten Mal in Folge mit dem „Top-100“-Siegel ausgezeichnet. Neue Technologien würden so entwickelt, dass sie sich nahtlos in bestehende Anlagen integrieren ließen. Jedes Kundenprojekt werde von den Teams individuell bearbeitet. „Damit ist eigentlich jede Anlage für sich schon eine Innovation“, erklärt Alexander Hof, der zur Geschäftsleitung des Familienunternehmens gehört.

Nachhaltigkeit und Umweltschutz spielen eine große Rolle: Hof fand Möglichkeiten für natürliche, umweltfreundlichere Kühlmittel. Im hauseigenen Labor seien laut Jury schon viele zukunftweisende Technologien entstanden, wie jüngst ein neues Verfahren, das die Trocknungszeit der medizinischen Produkte verringere und deren Qualität steigere.

Elektroplan Schneider hat sich mit Elektro- und Sicherheitssystemen einen Namen gemacht. Bemerkenswert war für die Jury vor allem die Außenorientierung. (red)