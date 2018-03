IHK fehlt Entlastung beim Strom

Die IHK Limburg hätte sich von den Regierungspartnern in spe im Sinne der regionalen Wirtschaft insgesamt mutigere Entscheidungen gewünscht. Der Koalitionsvertrag enthalte zwar einige gute Zukunftsinvestitionen, jedoch relativ wenig Impulse für Investitionen, so die IHK in einer Mitteilung.

Die Chancen zum Abbau unnötiger und belastender Regelungen seien aus Sicht der IHK Limburg mit den Vereinbarungen des Koalitionsvertrags nicht so wie möglich genutzt worden.

Positiv bewertet die IHK Limburg die geplanten Investitionen in Ganztagsbetreuung, Schulen, Berufsschulen und Hochschulen. Besonders erfreulich sei, dass der beruflichen Bildung im Koalitionsvertrag ein großer Stellenwert eingeräumt wird.

Wirtschaft vermisst konkrete Aussagen

Willkommen seien der Wirtschaft auch die Maßnahmen zum Bürokratieabbau, wie zeitnahe Betriebsprüfungen und das Angehen der Entbürokratisierung im Planungs- und Genehmigungsrecht.

Hinter seinen Möglichkeiten zurück bleibe der Koalitionsvertrag aus Sicht der IHK bei der Energiepolitik. Positiv sei das klare Bekenntnis zum Ausbau der Stromnetze. Jedoch fehle das Thema Entlastung bei den Strompreisen völlig.

Bezüglich der Digitalisierung sei erkennbar, dass sich Union und SPD intensiver mit den Herausforderungen der digitalen Welt beschäftigen wollen. Aber es fehlten konkrete Aussagen bezüglich einer schnellen Verbesserung der digitalen Infrastruktur.

Ein großer Schwachpunkt des Koalitionsvertrags ist nach Ansicht der IHK der Verzicht auf eine Steuerreform mit Entlastungen für Unternehmen. (red)