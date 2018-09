"In Gewinnzone angekommen"

Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern, auch EBIT (englisch: earnings before interest and taxes) oder operatives Ergebnis genannt, von 45 Millionen Euro für das Gesamtjahr sei Resultat einer erheblichen Kostenreduzierung und eines höheren Absatzes, insbesondere in Amerika, gewesen.

2016 habe Outokumpu positive Impulse und Fortschritte erzielt, sagt Roeland Baan, der geschäftsführende Vorstand. "Nun haben wir das Unternehmen wieder zurück in die Profitabilität geführt, doch von unserem Ziel - einem EBIT von 500 Millionen Euro bis 2020 - sind wir immer noch weit entfernt. Trotzdem befinden wir uns dank unserer Fortschritte wieder auf einem guten Weg zur Erfüllung unserer Vision, durch Kundenorientierung und Effizienz bis 2020 das Unternehmen mit der besten Wertschöpfung in der Edelstahlbranche zu werden."

2016 gab es vier schwere Unfälle

Im Hinblick auf die Arbeitssicherheit haben man gute Fortschritte gemacht. Die Rate der Arbeitsunfälle habe im vierten Quartal bei 7,4 und im Gesamtjahr bei 8,7 gegenüber der Zielmarke von unter 12,0 gelegen. Im Jahr 2016 gab es insgesamt vier schwere Unfälle. Alle diese Unfälle wurden gründlich untersucht und es wurden entsprechende Abhilfevorkehrungen getroffen.

Mit dem Kauf von ThyssenKrupps Edelstahlsparte Inoxum im Januar 2012 stieg Outokumpu zum größten Edelstahlproduzenten Europas auf. ThyssenKrupp erhielt im Gegenzug 29,9 Prozent der Anteile Outokumpus.

Die Edelstahllieferungen von Outokumpu bewegten sich im letzten Quartal 2016 auf demselben Niveau wie im Quartal zuvor und erzielten im Gesamtjahr 2016 mit 2,44 Millionen Tonnen sogar eine leichte Verbesserung. Diese Steigerung sei vor allem den deutlich höheren Absätzen in Amerika zu verdanken. Auch in Europa konnten höhere Absätze als im Vorjahr erzielt werden.

Der Umsatz lag 2016 bei 5,69 Milliarden Euro und war damit elf Prozent geringer als 2015 (6,38 Milliarden Euro). Verantwortlich für den Rückgang waren niedrige Basis- und Metallpreise in Europa und in den USA, die teilweise durch höhere Absätze kompensiert wurden.

Wie geht es weiter? "Wir alle sollten auf die im vergangenen Jahr erzielten Fortschritte stolz sein und anerkennen, was wir geleistet haben", sagt Roeland Baan. "Gleichzeitig werden wir jedoch unsere Ziele nicht aus den Augen verlieren. In puncto Kosten holen wir unsere Wettbewerber zwar allmählich ein, doch sind wir immer noch höher verschuldet und somit anfälliger gegenüber sich verändernden Marktbedingungen. Aus diesem Grund lautet unser Weg für 2017, unsere Kostenwettbewerbsfähigkeit zu sichern, damit wir unsere Vision 2020 erreichen können." (red)