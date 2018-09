In Gießerei fließen 37 Millionen Euro

Ein wesentlicher Bestandteil der Zusammenarbeit sind Zukunftsinvestitionen in die Gießerei in Lollar in Höhe von 37 Millionen Euro, die vor allem in die Kompetenzerweiterung der Gießerei für Automotive-Produkte fließen, teilte das Unternehmen mit.

Die Investitionen ermöglichten es, das Kundengussgeschäft zu erweitern. Außerdem werde die Gießerei in Lollar um Kapazitäten für das Bremsscheibengeschäft erweitert. Der Bosch-Produktbereich Brake Components in Breidenbach, der als Buderus Guss GmbH firmiert, ist nach eigenen Angaben Marktführer für Pkw-Bremsscheiben in Europa. Die Wachstumschancen im Bremsscheibengeschäft seien gut, deshalb würden die Produktionskapazitäten am Standort Lollar ausgebaut, hieß es.

Auf veränderten Markt reagieren

Wegen veränderter Markt- und Kundenanforderungen steht die Gießerei von Bosch Thermotechnik in Lollar unter starkem Kostendruck: Schon seit rund zehn Jahren gehe die Nachfrage nach traditionellen Guss-Heizwertkesseln zurück, teilte das Unternehmen mit.

Aufgrund der neuen EU-Ökodesign-Richtlinie könnten ab September 2015 sogenannte Niedertemperatur-Kessel in Westeuropa nicht mehr vertrieben werden. Das Produktionsvolumen der dafür notwendigen Gussteile werde dadurch weiter sinken. Deshalb setzt Bosch Thermotechnik darauf, das Kundenguss- und Bremsscheibengeschäft als weitere Standbeine der Gießerei auszubauen.

Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter hatten für den Standort Lollar bereits im März 2015 eine Vereinbarung zur Standortsicherung bis Ende 2023 unterzeichnet. Die Verhandlungspartner haben Investitionen in die Gießerei und Kostensenkungsmaßnahmen vereinbart, um die Gießerei und den Standort zukunftsfähig aufstellen. Mit dem vereinbarten Maßnahmenpaket verbessere sich die Wettbewerbsfähigkeit der Gießerei deutlich. Die Erhöhung der jährlichen Auslastung sei die Folge.

Standort ruht auf mehreren Säulen

In den vergangenen Jahren hat Bosch Thermotechnik mehrere neue Aktivitäten in Lollar angesiedelt. Die Standortplanung ruht heute auf mehreren Säulen: Am Standort wird weiterhin hocheffiziente Heiztechnik gefertigt, wie zum Beispiel der Öl-Brennwertkessel Buderus Logano plus GB 145.

Für Lollar bedeutet dieses Erzeugnis eine langfristige Investition in den Standort. Neben der 2009 eröffneten Buderus Akademie, in der jährlich rund 35 000 Handwerkspartner geschult werden, wurden in Lollar das Ersatzteil-Zentrallager für Bosch Thermotechnik und die Produktion von Kaminöfen angesiedelt.

Die seit 55 Jahren in Lollar ansässige Regelgerätefertigung zeichnet sich nach Unternehmensausgaben durch Flexibilität und Vielfalt gerade bei kleineren Stückzahlen aus. Mit der Bosch KWK Systeme GmbH befindet sich in Lollar zudem das Bosch Thermotechnik-Kompetenzzentrum für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, das über jahrzehntelange Erfahrung mit BHKW-Anlagen für biogene Gase wie auch für Erdgas verfügt. (gro)