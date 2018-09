In zehn Jahren Mitarbeiterzahl verdoppelt

Feig bedankte sich bei Bürgermeister Hans-Peter Schick (parteilos) für die gute Zusammenarbeit und lobte seine eigenen engagierten Mitarbeiter. "Ich habe immer versucht, das Risiko zu minimieren", schmunzelte Feig. Am 20. Dezember 1966 hat er sein Gewerbe zur Entwicklung elektronischer Geräte angemeldet. "Ich habe mich damals selbstständig gemacht, mit der Geschäftsidee selbstständig zu sein", meinte der Firmengründer. Wobei es auch frustrierende Jahre gegeben habe, an die er sich nicht gerne erinnert. In denen habe es keinen Urlaub und viele Überstunden sowie Schulden bei der Bank gegeben. Am Anfang habe er alles selbst gemacht. Irgendwann wurde der erste Mitarbeiter eingestellt, dann wurden es mehrere und die Firma wuchs langsam. "Technik war mein Hobby, die Wirtschaftlichkeit interessierte mich nur am Rande", erzählte Feig. 1981 wuchs die Zahl der Mitarbeiter auf 13, 1988 auf 22 und 1993 auf 94 an. 2017 sind bei Feig 300 Mitarbeiter beschäftigt und der Umsatz stieg auf 50 Millionen Euro an. Den Erfolg machten ausgewählte Beschäftigte aus, gute Freunde, eine Familie, die zusammen hält, die richtigen Partner und eine Bank mit guten Nerven. "Eine 50-jährige Firmengeschichte lässt sich nicht in ein paar Minuten erzählen", meinte Feig. Heute sei Feig eine moderne Firma mit einem großen Entwicklungsteam und ebenso großem Kundenkreis und werde komplett eigentümergeführt.

Geschäftsführer Eldor Walk stellte die vier Geschäftsbereiche vor: Controller, Sensors, Indentification und Payment. 170 Menschen arbeiteten in der Produktion, 90 im Technikbereich, 14 im Vertrieb und 18 in der Verwaltung. "Forschung und Entwicklung haben bei uns einen hohen Stellenwert", betonte Walk. Er sei stolz darauf, dass sich inzwischen andere Firmen bei Feig informierten, wie Prozesse optimiert werden können.

IHK-Präsident Ulrich Heep dankt Firmengründer Feig für sein Engagement in der Region

Executive Vice President Mike Hrabina ist eigens aus dem Werk in Atlanta eingeflogen, um dem Firmengründer persönlich zu gratulieren: "Wolfgang Feig hat ein Lebenswerk geschaffen, von dem wir und viele andere profitieren." In den vergangenen zehn Jahren habe sich die Mitarbeiterzahl verdoppelt und es wurden neue Gebäude erstellt, das sei ein Zeichen für Erfolg. "Wir sind extrem stolz darauf, für Feig in den USA arbeiten zu dürfen", meinte Hrabina.

"Erfindergeist, Beharrlichkeit, Zivilcourage und Augenmaß, gepaart mit sozialer Verantwortung machen einen erfolgreichen Unternehmer aus und ich bin dankbar, dass ich in meiner Zeit als Bürgermeister einen Unternehmer wie Diplom-Ingenieur Wolfgang Feig in unserer Stadt wusste", sagte Schick. Aus kleinsten Anfängen habe er ein Unternehmen entwickelt, das gemeinsam mit den Coatings die beiden Flaggschiffe der Weilburger Wirtschaft darstelle. Feig sei ein Markenbegriff geworden, lokal, regional und global. Die Firma war erst in der Lange Straße 4 ansässig, dann gab es in der Industriestraße 1a in Waldhausen 1999 einen Neubau, der 2008 erweitert wurde, für weitere Schritte seien bereits die Weichen gestellt. "Die persönlichen Begegnungen mit Wolfgang Feig waren und sind mir immer ein besonderes Erlebnis, vor allem stets motivierend; ich bin stolz darauf, ihn zu kennen", sagte Schick.

IHK-Präsident Ulrich Heep dankte Feig für sein Engagement in der Region. Er hob auch das ehrenamtliche Engagement Feigs hervor, denn er sei in vielen Ausschüssen der IHK tätig. Er nannte Feig Electronic einen wichtigen Partner, der Ausbildungsplätze sichere und die Fachkräfte für Morgen ausbilde. Seit 1991 hätten 54 Lehrlinge ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen.

Stellvertretender Kreisbrandinspektor Thomas Schmidt und Stadtbrandinspektor Armin Heberling übergaben Feig die Urkunde "Partner der Feuerwehr". Diese Auszeichnung erhielten nur Betriebe, die besonders mit der Feuerwehr zusammen arbeiteten, denn viele Mitarbeiter von Feig seien auch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren. "Mitarbeiter brauchen Chefs, die den Einsatz während der Arbeitszeit erlauben und Kollegen, die die Arbeit kompensieren", sagte Schmidt. Diese Bedingungen fänden die Feuerwehrkollegen bei Feig.

Anschließend führten unter anderem Rudolf Dörr und Yvonne Oesterling interessierte Besucher durch das Werk und erfuhren, wie das Qualitätsmanagement funktioniert, besichtigten die SMT-Fertigung und erfuhren, dass 400 000 Leitergruppen im Jahr hergestellt werden.