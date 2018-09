Isabellenhütte plant neue Betriebszufahrt

Dillenburg Nach dem Neubau des Verwaltungsgebäudes will die Isabellenhütte weiter in die Zukunft investieren und die Betriebsabläufe auf ihrem Areal am Eibacher Weg umorganisieren. Zu diesem Zweck soll die bisherige Zufahrt zum Firmengelände in Richtung Eibach verlegt werden. Um dies zu ermöglichen, hat das Stadtparlament einstimmig die Änderung des Bebauungsplanes „Isabellenhütte“ beschlossen. Die Kosten für das Planverfahren übernimmt das Unternehmen. Um die neue Betriebszufahrt zu ermöglichen, muss die Isabellenhütte städtische Grundstücke erwerben. Darüber wird das Stadtparlament gesondert beraten und entscheiden. (hk/Foto: Kiehl)