Keine Lust auf den Staat als Partner?

Dramatisch ist der Anstieg bei nicht vergebenen, öffentlichen Bau-Ausschreibungen. Darauf weisen Erhebungen des „Building Radar“ hin, einer auf große Bauprojekte spezialisierten „Suchmaschine“ im Internet. Demnach ist – in Zeiten günstiger Zinsen wenig verwunderlich – die Zahl der öffentlichen Bauausschreibungen zwischen 2014 und 2017 um stolze 8,4 Prozent gestiegen. Zeitgleich aber ist die Zahl der öffentlichen Bauausschreibungen, bei denen schließlich kein Angebot abgegeben wurde, um 25,9 Prozent gestiegen.

„Auch wir beobachten, dass aktuell viele öffentliche Auftraggeber keine Bewerbungen mehr bei Interessenbekundungsverfahren erhalten – und wenn sie welche bekommen, dass dann kaum oder gar keine Angebote folgen“, bestätigt Eva Waitzendorfer-Braun diesen Eindruck. Sie ist Syndikusanwältin bei der „Auftragsberatungsstelle Hessen“ (ABSt). Die Gemeinschaftseinrichtung der Industrie- und Handelskammern und Handwerkskammern, der Ingenieurkammer, der Architekten- und Stadtplanerkammer in Hessen und des Landes versteht sich als Bindeglied zwischen Wirtschaft und Verwaltung und berät Unternehmen zu Ausschreibungen, wie sie bei öffentlichen Einrichtungen als Auftraggebern verpflichtend sind. In Hessen zeige sich die Entwicklung hin zu nicht vergebenen Bauausschreibungen seit gut einem Jahr, zeigt Waitzendorfer-Braun auf, dass der vom „Building Radar“ festgestellte Bundestrend mit Verspätung auch auf das Land wirkt.

Dass eben dieser Trend aber nicht gänzlich neu ist, weiß Harald Semler (FW), Bürgermeister und Baudezernent der Stadt Wetzlar: „Ich beobachte dies, solange ich derartige Vorgänge bearbeite, also auch schon während meiner Tätigkeit in der Verwaltung“, sagt der ehemalige Bischoffener Rathauschef. Eine akute Häufung gescheiterter Ausschreibungen in der Stadt Wetzlar allerdings kann er nicht feststellen: Von einem Dutzend großer Bauausschreibungen im vergangenen Jahr seien drei im ersten Anlauf nicht vergeben worden, eine im Hoch- und zwei im Tiefbau. Noch deutlicher die Zahlen des Landkreises, der mit einem Volumen von 10,3 Millionen Euro bei EU-weiten Ausschreibungen im vergangenen Jahr der größte Bauherr der Region war: „Von insgesamt 156 Auftragsvergaben in 2017 wurden lediglich zwei nicht im ersten Anlauf vergeben, ein Verfahren wurde aufgehoben und eine neue Form der Vergabe gewählt“, rechnet Kreis-Baudezernent Heinz Schreiber (Grüne) nach.

„Solch eine Aufhebung ist wirksam und rechtmäßig, wenn die Auftragswertermittlung des öffentlichen Auftraggebers ordnungsgemäß erfolgt ist, die vorliegenden Angebote aber wirtschaftlich nicht tragbar sind“, erläutert Waitzendorfer-Braun die Bedingungen für einen Abbruch einer Ausschreibung – wenn es also deutlich teurer würde, als geplant. Das Problem: Der Beschaffungswille besteht ja fort, die öffentliche Hand baut für einen bestimmten Zweck – etwa eine Schule. Entsprechend wurden auch im Kreis die Projekte überarbeitet, neu ausgeschrieben – und ohne Mehrkosten dann auch vergeben. Ebenso, erklärt Semler, verhalte es sich bei der Stadt Wetzlar.

Volle Auftragsbücher sind nur ein Grund für die Zurückhaltung der Bauwirtschaft beim Staat als Partner

Den Grund sehen Kreis, Stadt und die ABSt unisono in den vollen Auftragsbüchern der bauausführenden Firmen. Und ja, das ist zwar einerseits richtig, bestätigt Sebastian Hoffmanns, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Lahn-Dill. Andererseits sei es aber nicht der einzige Grund. Er kann gleich mehrere Punkte nennen, die öffentliche Bauausschreibungen attraktiver machen würden. Mehr Zeit etwa: „Unternehmer berichten mir von Ausschreibungen, die über einen Zeitraum von nur acht Wochen vor Ausführungsbeginn erfolgen. Den Zuschlag erhält das Unternehmen dann häufig erst zwei Wochen vor Ausführungsbeginn“, kritisiert er.

Hinzu käme eine nicht immer überzeugende Qualität der Planungen, „wodurch es aufgrund von Planungsfehlern zu überdurchschnittlich hohen Unterbrechungen in der Bauphase kommt, was wiederum Ressourcen der ausführenden Unternehmen kostet“, erklärt er. Die bei öffentlichen Auftraggebern deutlich längeren Skonto-Fristen führten schließlich bei einigen Firmen zu Liquiditätsengpässen.

Trotz alledem, berichtet Hoffmanns, vertrauen viele Firmen der öffentlichen Hand als verlässlichem Partner. Gerade Firmen nutzten gerne kleinere Aufträge. „Hessen hat große Freigrenzen, die es erlauben, von dem Grundsatzverfahren der öffentlichen Ausschreibung abzuweichen und stattdessen eine beschränkte Ausschreibung oder freihändige Vergabe als Verfahrensart zu wählen“, erklärt Waitzendorfer-Braun von der ABSt in Wiesbaden. Kurzer Dienstweg, mag man sagen.

Und Harald Semler kennt noch einen Kniff, gute Ausschreibungsergebnisse zu erhalten: Projekte in die Wintermonate legen. Dann werde privat weniger gebaut. Und das Handwerk kann sich auf Projekte von Stadt und Kreis konzentrieren.