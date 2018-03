Klein, aber fein

Und so war es für Obermeister Walter Uhl aus Aßlar ein Leichtes, bei der Innungsversammlung in der „Erlebniswelt“ der Leica Camera AG komplette Anwesenheit vermelden.

Gegründet wurde die Innung Anfang der 1950er Jahre am Optikstandort Wetzlar von Feinmechaniker- und Optikermeistern, die zuvor in den großen Optikunternehmen Leitz und Hensoldt beschäftigt waren und direkt nach Kriegsende den Weg in die Selbstständigkeit gesucht hatten. Schon früh haben sich diese Unternehmen spezialisiert und „Nischenpolitik“ betrieben. Jene Unternehmen, die in ihrer Strategie weiter auf die traditionellen Produkte wie Mikroskope und Ferngläser gesetzt haben, waren dem schärfer und härter werdenden Wettbewerb mit der aufkommenden Konkurrenz aus Japan nicht gewachsen und mussten weichen. Dass Leica unter glücklichen Umständen den Weg zurück in die „Heimatstadt“ Wetzlar gefunden hat, im Leitz-Park Wurzeln schlägt und nicht nur optisch aufblüht, ist laut Walter Uhl für Wetzlar und die Region ein Glücksfall.

Beim Bedarf an Fachkräften sitzt die Innung mit der großen Leica Camera AG im gleichen Boot

Hautnah davon überzeugen konnten sich die Innungsmitglieder bei einer Führung durch die Leica-Erlebniswelt. Andreas Kaufmann, Aufsichtsratsvorsitzender der Leica Camera AG, hatte die Mitglieder der Feinmechanik-Feinoptik-Innung zuvor persönlich begrüßt.

Im Gespräch mit den Vertretern der Leica AG wurde deutlich, dass die Feinmechanik-Feinoptik-Innung im Blick auf den Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften mit der Weltfirma in einem Boot sitzt. Umso wichtiger, so die einhellige Meinung, sei es, der „Akademisierung als oberstem Bildungsziel“ mit Argumenten und Angeboten und der Absicht entgegenzutreten, die gesellschaftlich Anerkennung des Facharbeiters und damit eines gewerblichen Berufsweges, wieder zu stärken und zu befördern. Die heimischen handwerklich orientierten Innungsmitglieder arbeiten aber auch eng mit der Industrie zusammen. Drei der sieben Mitgliedsunternehmen – Uhl, Clößner und Deismann – unterhalten eigene Lehrwerkstätten.

„Die heutigen Mitglieder der Feinmechanik-Feinoptik-Innung Lahn-Dill stehen aufgrund ihrer Spezialisierung auf unterschiedlichen Nischenfeldern gestärkt im Markt“, kann der alte und für fünf weitere Jahre im Amt bestätigte Obermeister Walter Uhl konstatieren. Die heimischen Unternehmen bedienen – teils als Branchenführer – internationale Kunden aus allen erdenklichen Branchen.

Die zweite Generation der heute noch inhabergeführten Unternehmen der Feinmechanik-Feinoptik-Innung hat laut Obermeister Uhl schon früh auf modernste Fertigungstechnologie gesetzt und damit ihre Konkurrenzfähigkeit gesichert. Somit könne der Weg in die Zukunft mit Optimismus beschritten werden, zumal auch die Nachfolge in den Betrieben gesichert sei. Die Innungsversammlung bestätigte Obermeister Uhl und seinen Stellvertreter Ulrich Clößner einstimmig im Amt. Carina Falkenstein-Kuhlmann (Ehringshausen) wurde als neue Beisitzerin in den Vorstand berufen. (ew)