Klingspor-Kreisel wird für die „Taufe“ neu gestaltet

Haiger Als 2006 bei den städtischen Beratungen für die Haigerer Ortsumgehung die Pläne für den ersten Kreisel auf den Tisch kamen, waren nicht alle begeistert darüber, dass eine Edelstahlskulptur am Haigerer Ortseingang die Autofahrer begrüßen sollte. Am Ende wurden aber die zwei geschwungenen Edelstahlwände aufgestellt und das Rund ansonsten komplett gepflastert. In den vergangenen Tagen ist der Kreisel nun für die anstehende „Taufe“ umgestaltet worden: Wie auch die beiden anderen Haigerer Kreisel auf der Bundesstraße 277 heißt die Stadt die Verkehrsteilnehmer nun „natürlich“ willkommen. Die Edelstahlskulptur ist zwar geblieben, doch wenn der Kreisel in der kommenden Woche zum „Carl-Klingspor-Platz“ umbenannt wird, dann zieren Pflanzen den Bereich, in dem früher graue Pflastersteine verlegt waren. (cw/Foto: C. Weber)