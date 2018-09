Klingspor feiert still und leise

Die erste Hälfte der Firmengeschichte spielte nicht in der Haigerer Hüttenstraße. 1893 gründete Fritz Klingspor die „Siegener Leimfabrik Klingspor & Co.“ in damals noch gepachteten Räumen. 1896 wurde Fritz Klingspors Schwager Carl Koecke Teilhaber. Drei Jahre später erweiterte Fritz Klingspor seine Produktpalette, nannte sein Unternehmen jetzt „Siegener Leimfabrik & Naxos Schmirgelwerke“. 1902 wurde in Siegen am Effertsufer 32 gebaut. Später erweiterten die Werke ihre Produktionsflächen ein paar Grundstücke entfernt am Effertsufer 40.

Ein wichtiger Schritt in eine erfolgreiche Zukunft war der Eintritt von Carl Klingspor in das Unternehmen, das inzwischen Koecke alleine gehörte. Dieser bestimmte in seinem Testament Carl Klingspor als Erben. Der Sohn des Firmengründers, der auf einem Fronturlaub im September 1917 die Geschäftsführung übernahm, prägte mit seinen Erfindungen und Innovationen das Unternehmen nachhaltig.

1924 besuchte er die USA, kehrte mit neuen Erkenntnissen in der Schleifmittelbranche zurück und brachte ein Jahr später wasserfestes Schleifpapier für die Automobilindustrie auf den Markt.

Der II. Weltkrieg bewegte auch das Unternehmen. 1944 wurde Carl Klingspor wegen seiner Kritik an den damaligen Verhältnissen von der Gestapo verhaftet und zum Tode verurteilt. Da er aber an kriegswichtigen Patenten arbeitete, wurde die Vollstreckung ausgesetzt und das Wiederaufnahmeverfahren wegen des Kriegsendes abgebrochen. Der Firmenchef begann nach seiner Rückkehr am 26. Juli 1945 mit dem Wiederaufbau des 1944 durch Luftangriffe größtenteils zerstörten Fabrikgebäudes.

1947 trat der jüngste Sohn Walter in die Firma ein, am 7. Dezember 1959 wurde er zum weiteren Geschäftsführer berufen. Carl Klingspor legte am 5. September 1952 sein Amt als Geschäftsführer nieder und war in der Folgezeit als freier Erfinder und wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig. Sein Name findet sich in Haiger wieder: Der Kreisel unweit des Firmensitzes trägt den Namen „Carl-Klingspor-Platz“.

Das Familienunternehmen, das ab 1951 mit neuen Schleifscheiben unter dem Namen „Kronenflex“ auf dem Markt erfolgreich war, brauchte mehr Platz. Weil Verhandlungen in Siegen scheiterten, kam es zum Umzug nach Haiger: Am 5. September 1955 wurde der Grundstein für drei Fabrikationshallen und ein Bürogebäude gelegt, am 8. Januar 1960 das neue Werk offiziell eingeweiht. In den Folgejahren wurde der Stammsitz um weitere Gebäude vergrößert. Letztes prägendes Objekt war das Hochregallager mit dem riesigen Firmenemblem, das seit Herbst 2015 Werbung für Klingspor macht.

Offizielle Adresse von Klingspor Haiger ist die Hüttenstraße 36 – seit knapp sieben Jahren liegt das Firmengelände mit Einweihung der Haigerer Ortsdurchfahrt direkt an der Bundesstraße 277.

Klingspor hat zwar seine Wurzeln in Siegen und später in Haiger, doch das inzwischen zu den fünf größten Schleifmittelherstellern der Welt gehörende Unternehmen hat seine Fühler schon früh ausgestreckt. Schon 1902 wurde eine Zweigniederlassung in Köln eingerichtet.

Seit 1996 wird außer in Haiger mit seinen rund 600 Mitarbeitern auch im polnischen Bielsko-Biała produziert. Außerdem werden Klingspor-Produkte in Qingdao (China) und in der Ukraine, wo seit 2015 in Lviv Diamantwerkzeuge hergestellt werden, gefertigt.

Bereits 1978 gründete die Firma ihre erste außereuropäische Tochtergesellschaft in den USA. Klingspor ist in allen fünf Kontinenten vertreten.

Klingspor in Zahlen

285 Millionen Euro Umsatz im Jahr

Über 50 000 Artikel im Sortiment

2700 Mitarbeiter weltweit

Produktion von 110 000 Schleifmoptellern, 350 000 Trenn- und Schruppscheiben, 100 000 Quadratmetern Schleifmittel auf Unterlage pro Tag(Quelle: Klingspor)

Die Firmenchefs

Fritz Klingspor

Carl Klingspor

Walter Klingspor

Klaus Toeller

Dr. Steffen Neu