Konjunktur hält Arbeitsmarkt im Schwung

Über den Kreis gesehen sank die Arbeitslosenquote binnen eines Jahres um 0,2 Punkte auf 3,9 Prozent: 5133 Personen waren im April arbeitslos gemeldet, 119 oder 2,3 Prozent weniger als vor einem Jahr. Im Vergleich zum März waren 62 Menschen weniger arbeitslos – das entspricht 1,2 Prozent.

Im Hinterland sank die Zahl der Arbeitslosen deutlich: In Dautphetal beispielsweise binnen Jahresfrist um 22,3 Prozent auf 150 Personen; in Angelburg um 22,2 Prozent auf 42; in Steffenberg um 18,9 Prozent auf 63 Arbeitslose.

„Der Arbeitsmarkt ist extrem aufnahmefähig“, sagt Volker Breustedt, Leiter der Marburger Arbeitsagentur. Da bereite der Behörde auch die jetzt bekanntgewordene Insolvenz von Banss keine Sorgen: „Wahrscheinlich wird es dort auch Entlassungen geben – aber wer im Metall-Bereich gut ausgebildet wird, findet mit Sicherheit wieder eine Stelle.“

Das zeige sich auch an Personengruppen, die es in der Regel schwerer hätten, Arbeit zu finden: So sei die Zahl der Arbeitslosen, die älter als 50 Jahre sind, binnen Jahresfrist um 2,9 Prozent auf 1496 Personen gesunken. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen sank im Vergleich zum April 2017 um 6,4 Prozent auf 1522 Menschen.

Mehr Ausbildungsplätze im Raum Biedenkopf

Stark gestiegen sei indes die Zahl der arbeitslosen Ausländer: Um 8,2 Prozent auf 1537 Personen. Das habe mit der verstärkten Zuwanderung zu tun, „aber es heißt nicht, dass keine Ausländer in Arbeit vermittelt werden“, so Breustedt. So seien im Oktober 2017 543 Menschen aus „nichteuropäischen Asylherkunftsländern“ – also Flüchtlinge – sozialversicherungspflichtig beschäftigt gewesen.

Insgesamt sei die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Stellen gestiegen – auf 92 499 im September 2017, dem aktuellsten Wert, den die Statistik ausweist.

663 neue Arbeitsstellen wurden gemeldet, das waren 54 oder 7,5 Prozent weniger als vor einem Jahr. Derzeit sind 2895 Stellen gemeldet, ein Plus von 361 oder 14 Prozent gegenüber April 2017.

Bewegung gibt es auch auf dem Ausbildungsmarkt: Es gibt 1399 gemeldete Bewerber für Berufsausbildungsstellen, das sind rund 15 Prozent oder 254 Jugendliche weniger als vor einem Jahr. Parallel dazu sind bis jetzt 1473 Berufsausbildungsstellen gemeldet worden. Den größten Zuwachs an Ausbildungsstellen gab es im Gebiet der Geschäftsstelle Biedenkopf: Deren Zahl stieg im Vergleich zum Vorjahr um 16,6 Prozent auf 365 Stellen. Die Zahl der gemeldeten Bewerber sank im Hinterland um 22 Prozent auf 352.

„Insgesamt ist die Studierwilligkeit sehr, sehr hoch, wogegen wir nichts haben“, so Breustedt. „Allerdings sollten die jungen Leute überlegen, ob nicht auch eine Ausbildung überlegenswert wäre.“ Zurzeit gibt es 736 nicht versorgte Bewerber und 725 unbesetzte Ausbildungsstellen im Kreis, „die Bewerber können sich ihre Stelle quasi aussuchen.“

Die Zahl der Arbeitslosen, die das Kreisjobcenter betreut, liegt bei 3034.