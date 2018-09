Kreissparkasse wird Investor für Seniorenzentrum

Löhnberg Die Tage der Volkshalle in Löhnberg sind gezählt. Sie soll abgerissen werden und an ihrer Stelle ein Seniorenzentrum entstehen. Investor für dieses Projekt wird die Kreissparkasse Weilburg. Das habe der Aufsichtsrat der gemeindeeigenen Wohnungsbaugesellschaft entschieden, teilte Bürgermeister Frank Schmidt (SPD) in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung mit. Es habe zwei potenzielle Investoren gegeben, die Wahl sei auf das heimische Kreditinstitut gefallen. Demnach wird die Volkshalle dem Investor in Erbpacht überlassen. Nach dem Abriss des alten Gebäudes wird das Seniorenzentrum nach einem Entwurf des Weilburger Architekten Matthias Losacker entstehen. Wenn ein Investor das Projekt stemme, sei es für die Kommune ein Vorteil, selbst kein Geld in die Hand nehmen zu müssen, ergänzte Schmidt. (hen/Entwurf: Büro Ritz & Losacker)