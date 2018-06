Krug übernimmt Geschäft in Dillenburg

Wie Rewe-Petz-Geschäftsführerin Maike Sanktjohanser auf Anfrage mitteilte, eröffnet das im Hinterland und im Wittgensteiner Land bekannte Familienunternehmen Modehaus Krug voraussichtlich im September eine Filiale in der Oranienstadt. Die Robert Krug GmbH betreibt aktuell vier Modegeschäfte in Biedenkopf, Breidenbach, Gladenbach und Bad Berleburg sowie einen Großhandel in Marburg-Wehrda. Das 1965 gegründete Traditionsunternehmen setzt dabei laut eigenem Internetauftritt auf Markenkleidung bekannter Hersteller.

Darüber hinaus soll der Rewe-Petz wachsen. Das Unternehmen plant laut Sanktjohanser die Vergrößerung des Getränkemarktes. Außerdem solle das Sortiment in den Bereichen Textilien und Schuhen erweitert werden.

Um dies zu ermöglichen, hat das Unternehmen bereits einen Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes gestellt, der noch im Sommer in den städtischen Gremien beraten wird, wie Bauamtsleiter Martin Reeh auf Anfrage sagte. (hk