Kurz weiht modernes Logistikzentrum ein

Wetzlar Drei Millionen Euro investiert die Friedrich Kurz GmbH in ein neues Logistikzentrum an ihrem Sitz in der Walter-Zapp-Straße. Die neue 1600 Quadratmeter große Halle, in der die gesamte Logistik für die Leica Microsystems GmbH zentralisiert wird, wurde am Freitag eingeweiht.