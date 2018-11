LTI Motion geht an Linzer Keba AG

Erst vor fünf Jahren war die LTI Motion GmbH Teil des Hamburger Technologiekonzerns Körber AG geworden. Die Kaufvertrag zwischen Körber und der Keba AG wurde Mitte November unterzeichnet, hieß es am Dienstag in einer gemeinsamen Mitteilung. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Abschluss der Transaktion wird für voraussichtlich Ende Dezember 2018 erwartet. Übergangsweise soll die Marke LTI Motion bestehen bleiben, langfristig erfolge eine Integration in Keba, hieß es.

Gegründet wurde LTI Motion 1971 als Lust Electronic Systeme GmbH mit Hauptsitz in Lahnau. Der Spezialist für Servo-Antriebstechnik beschäftigt heute 570 Mitarbeiter an mehreren Standorten in Europa und einem Standort in China. Am Sitz in Lahnau arbeiten 460 Menschen. Hauptkunden sind anspruchsvolle Maschinenbauunternehmen.

„Die Portfolios von Keba und der LTI Motion ergänzen sich perfekt“, erklärte Gerhard Luftensteiner, Vorstandschef der Keba AG. „Keba ist Spezialist im Steuerungs- und Sicherheitsbereich sowie in der Bedienung im industriellen Umfeld, LTI Motion im Bereich der Servo-Antriebstechnik.“

Auf Kontinuität setzen: Keine Veränderungen im Management und kein Stellenabbau geplant

Diese Kompetenzen würden nun gebündelt. Kunden würden künftig Komplettlösungen aus einer Hand erhalten – von der Bedienung über die Steuerung- und Sicherheitstechnik bis zur Antriebstechnik, so Luftensteiner. Schon seit einigen Jahren besteht zwischen Keba und LTI Motion eine enge Kooperation bei Automationslösungen. Gemeinsam mit der parallel von Keba übernommenen Heinz Fiege GmbH, Hersteller von Motorspindeln im bayerischen Röllbach, biete sich „eine einmalige Marktchance für beide Unternehmen“. Synergien werde es in der Technologie, im Produktbaukasten und im Vertrieb geben.

„Wir sehen es sehr positiv, mit Keba einen neuen strategischen Eigentümer zu haben, der wie wir den Themen Innovation und Kundennähe verschrieben ist,“ erklärte Hartmut Braun, Geschäftsführer LTI Motion. Der Zusammenschluss sei „eine großartige Chance für beide Unternehmen“, die Portfolios würden sich „ideal ergänzen“. Braun sieht darin klare Wettbewerbsvorteile für die Kunden.

Sowohl die LTI Motion als auch die Heinz Fiege GmbH seien „ideal aufgestellt“ und verfügten über „eine erfahrene und hochkompetente Belegschaft“, sagte Luftensteiner. Synergien sollen laut dem Keba-Vorstandschef genutzt werden. Im Management der LTI Motion soll es keine Veränderungen geben, es werde auf Kontinuität gesetzt, sagte Luftensteiner. Auch darüber hinaus sei kein Stellenabbau geplant, erklärte eine Sprecherin auf Nachfrage. Noch offen ist, ob die Übernahme Auswirkungen auf die geplante Erweiterung am Standort Lahnau-Waldgirmes haben wird.

KEBA AG auf Wachstumskurs

Die Keba AG wurde 1968 gegründet und ist ein international erfolgreiches Unternehmen mit Sitz in Linz (Österreich) und weltweiten Niederlassungen. Keba entwickelt und produziert seit 50 Jahren anspruchsvolle Automatisierungslösungen für die Industrie-, Bank- und Logistikautomation sowie die Energieautomation. Im letzten Geschäftsjahr (April 2017 bis März 2018) erzielte Keba einen Umsatz von 253,6 Millionen Euro in der Gruppe und beschäftigte rund 1200 Mitarbeiter weltweit. Mit den Übernahmen der LTI Motion und der Heinz Fiege GmbH setzt die Keba AG ihren Wachstumskurs zügig fort und baut ihre Marktposition in der Industrieautomation deutlich aus. Die Keba-Gruppe wächst durch die Übernahme von 1200 auf über 1700 Mitarbeiter. (gro)