Leica kooperiert mit Uni

Das Ziel der Zusammenarbeit: Bar-Ilan soll als neuer Referenzstandort für Leica Produkte und Arbeitsprozesse etabliert werden. Als Teil des „Mina and Everard Goodman Life Sciences Faculty Light Microscope Imaging Center“ ist das Leica Referenzlabor die erste Einrichtung dieser Art im Bereich der Mikroskopie in Israel.

Durch die Zusammenarbeit ist an der Fakultät künftig hochmoderne Mikroskopie möglich. Dazu gehören auch mehrere so genannte Konfokalmikroskope, also spezielle Lichtmikroskope. Ein Instrument für Laser-Mikrodissektion steht ebenfalls zur Verfügung.

Bahnbrechende Forschung fördern

„Die Bar-Ilan Universität freut sich sehr über die Unterzeichnung dieser Vereinbarung, die eine mehrjährige enge und ergiebige Zusammenarbeit gewährleistet“, sagte Professor Shulamit Michaeli, Vizepräsident für Forschung. „Sie wird die bahnbrechende Forschung unserer Fakultät in allen Disziplinen der Biologie und Medizin weiter fördern. Wir sind der festen Überzeugung, dass dies eine einzigartige Gelegenheit ist, die Forschung in den Bereichen Wissenschaft, Technologie und Medizin weiter voranzutreiben und zu entwickeln. Eben diese Gebiete stehen im Mittelpunkt unserer Mission an der Bar-Ilan-Universität.“

Seit ihrer Gründung im Jahr 1955 hat sich die Bar-Ilan Universität zu einem aufstrebenden Campus mit 17 000 Studenten entwickelt. In den vergangenen Jahren hat die Universität viel in die Entwicklung von Wissenschaft, Technik und Medizin investiert.

Ein Beispiel dafür ist die „Mina and Everard Goodman Faculty of Life Sciences“, an der heute mehr als 50 Forschungsleiter sowie etwa 350 technische Mitarbeiter und Doktoranden forschen. (red)